Lenteweer overwint vanaf dinsdag de aprilse grillen

Het lenteweer doet zijn uiterste best om de aprilse grillen te slim af te zijn. Het wordt tijdelijk zachter met maxima tot 15 graden, zo voorspelt het KMI. Al verwachten ze deze week ook hagel en hier en daar een donderslag.

Maandagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt tot betrokken, met af en toe regen. De minima zijn overal positief tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 5 graden in het centrum en het westen. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtig wind uit het westen tot zuidwesten, die in de westelijke landshelft later ruimt naar het noordwesten. Er zijn rukwinden tot 50 kilometer per uur aan zee.

Dinsdagvoormiddag is het in het zuidoosten eerst nog zwaarbewolkt met regen of op de Ardense hoogten eventueel wat winterse neerslag. Elders begint de dag droog met opklaringen, maar later komen ook daar wellicht buien die gepaard kunnen gaan met korrelhagel. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 9 of 10 graden in het centrum van het land. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen tot noordwesten.

Woensdag, donderdag en vrijdag is het nog altijd onstabiel en fris met opklaringen, maar er zullen ook voorjaarsbuien zijn die kunnen gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden bij een overwegend matige noordwestelijke wind.

Volgend weekend zou het grotendeels droog blijven, maar neerslagzones zijn nooit veraf. Het wordt minder fris met maxima in de buurt van 15 graden.