Om stil van te worden... trouwe papegaai Frankje rouwt op plaats waar Michele Scarponi stierf

Het overlijden van Michele Scarponi sloeg zaterdag in als een bom. De goedlachse Italiaan kwam om het leven na een aanrijding op training. Voor de start in Luik-Bastenaken-Luik werd er een emotionele minuut stilte gehouden, maar het krachtigste beeld kwam ongetwijfeld van papegaai Frankje. Scarponi had de papegaai enkele jaren geleden geadopteerd en nam hem steevast mee op trainingsritjes. De foto waar de papegaai treurde op de plaats van het ongeval ging razendsnel viraal...

Frankje was niet de papegaai van Scarponi zelf, maar van een fan uit een naburig dorp. “Hij is een beetje de mascotte van de regio”, vertelde Scarponi ooit in een interview. “Hij vliegt van huis naar huis, iedereen in de regio kent hem.” Dat blijkt ook op Facebook, waar de fanpagina van de papegaai bijna 15.000 fans heeft. Die zetten de foto online waar Frankje lijkt te treuren voor zijn favoriete wielrenner.

Scarponi was ooit bezig met een training toen Frankje hem begon te volgen. Het was het begin van de vriendschap, sindsdien was het duo bijna onafscheidelijk. Als Scarponi op de fiets zat, was Frankje nooit ver weg...

...un emoticon per il mio amico Frankje?pic.twitter.com/y3614iGFSV — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) March 24, 2017

...non solo in bici...grande Frankje ...anche in macchina pic.twitter.com/H595q2yFIc — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) March 2, 2017