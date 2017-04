Belgische chocoladewinkel bij ‘plekken om het meest gelukkig te zijn’ volgens CNN

De Amerikaanse televisiezender CNN heeft op zijn website de 15 plaatsen in de wereld opgelijst die je het gelukkigst maken. Onder andere de Japanse kersenbloesems en een wellnesscentrum in Bangkok worden vermeld, maar daartussen staat ook één Belgische locatie, namelijk de chocoladewinkel Mary in Brussel.

Chocoladewinkel Mary vertoeft in mooi gezelschap in de lijst van 'plekken om het meest gelukkig te zijn' ter wereld. Onder andere Health Land Spa & Massage in Bangkok wordt vernoemd. Daar kun je je stevig in de watten laten leggen en onder andere een Thaise massage ondergaan. Maar ook het kersenbloesemseizoen in Kyoto haalde het lijstje, samen met de Tafelberg in Zuid-Afrika, het eiland Gaafu Dhaalu op de Malediven, de Okavangodelta in Botswana, het Wrigley Field-baseballstadion in Chicago, het eiland Ulva in Nieuw-Zeeland, het kleurrijke Nyhavn in Kopenhagen, het kweekcentrum voor panda's in Chengdu in China, de Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië met Argentinië, het meditatieresort Osho in India, de wijngaarden van Valparaiso in Chili en de berg Uluru in Australië.

Wie gelukkig wordt van culinaire hoogstandjes, is volgens CNN het best af in de Moonlite Bar-B-Q in Owensboro in de VS. Daar kun je je tegoed doen aan het bekende barbecuebuffet of aan de traditionele Amerikaanse appeltaart. Chocoladeliefhebbers zijn dan weer het best af in Brussel waar CNN er van de honderden chocolatiers die de hoofdstad rijk is Mary heeft uitgekozen. CNN noemt oprichtster Mary Delluc een pionier omdat ze al in 1919 haar winkeltje opende in de Koningsstraat waar er tot op vandaag nog steeds "hapjes geluk" worden verkocht.