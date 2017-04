New Yorkse modeweek wordt een beetje korter

Laat je niet misleiden door de term ‘modeweek’, want in New York duurt die vaak langer dan zeven dagen. Daar komt vanaf september verandering in. De Council of Fashion Designers of America (CFDA) heeft beslist dat de tijdsduur moet stroken met de naam.

Vanaf september 2017 zal de modeweek in New York, die meestal acht tot tien dagen duurt als je rekening houdt met alle shows en presentaties, exact zeven dagen duren. De eer om de modeweek in schoonheid af te sluiten blijft aan de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs, maar zijn show wordt verplaatst van donderdag 14 september naar woensdag de 13e. De week gaat officieel van start op donderdag 7 september met een defilé van Calvin Klein.

Kanye West

Er zijn verschillende redenen voor deze beslissing. Tijdens de vorige modeweek kreeg de CFDA het aan de stok met niemand minder dan Kanye West. De hiphopper slash modeontwerper besloot om een tijdslot tijdens de fashion week te kapen om zijn nieuwste Yeezy-collectie voor te stellen, waardoor het officiële schema grondig in de war werd gestuurd.

Daarnaast is de inkorting te wijten aan het feit dat enkele modemerken hun collecties in andere steden zullen voorstellen. Het Amerikaanse luxelabel Proenza Schouler trekt naar Parijs en volgt daarmee het voorbeeld van Rodarte. Andere merken waaronder Tommy Hilfiger en Rebecca Minkoff stelden de laatste keer voor in Los Angeles, al is hun terugkeer naar the big apple niet uitgesloten.

Sterker schema

De CFDA zegt dat deze maatregel moet leiden tot een sterkere concentratie van shows. “Het is belangrijk om sterke openings- en slotshows te hebben, net als elke dag een sterke ontwerper in te plannen op het schema”, zegt Marc Beckham, manager bij van CFDA, aan modesite Women’s Wear Daily.