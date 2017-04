La Dama, de heldhaftige vrouw die een loodzware tank trotseert en die zelfs rechtsomkeer doet maken tijdens dodelijke protesten

In Venezuela woeden al maandenlang protesten. De bevolking protesteert tegen de economische crisis waarin het land is verzeild geraakt. De voorbije weken kregen die betogingen ook een gewelddadig kantje: betogers worden overal in het land met traangas en rubberkogels uit elkaar gedreven. Intussen zijn er al 20 doden gevallen bij de protesten tegen president Nicolás Maduro.

Er is een chronisch tekort aan medicijnen, de winkelrekken in de supermarkten raken leeg, en voor het voedsel dat er nog wel is, staan er lange rijen. Het aantal Venezolanen dat zegt twee of minder dan twee maaltijden per dag te eten, is van 2015 tot 2016 gestegen van 11 procent naar 32 procent. Dat aantal is in de eerste maanden van dit jaar nog wat meer toegenomen. Ook afgelopen weekend en de dagen voordien kwamen over heel Venezuela dus weer duizenden mensen op straat. Ook in hoofdstad Caracas was dat het geval.

Een van die betogers is intussen uitgegroeid tot hét symbool van de protesten tegen de regering. Het gaat om een onbekende vrouw, met een hoedje op in de nationale kleuren, en een Venezolaanse vlag om de schouders. Tijdens een van de protesten ging ze onverschrokken voor een tank van de oproerpolitie staan, en legde ze haar handen op de motorkap van die tank, waardoor die gedwongen werd te stoppen met rijden én zich uiteindelijk zelfs terugtrok. Fotograaf Juan Barreto kon er een foto van nemen. De foto ging intussen de wereld rond. Er werd ook een filmpje van gemaakt:

In lokale media wordt de moedige vrouw intussen La Dama genoemd. De foto doet denken aan de foto van een student op het Chinese Tienanmen-plein, in 1989. Toen stuurde de overheid op 5 juli tientallen legertanks richting dat plein van de Hemelse Vrede om de studentenprotesten daar neer te slaan. Een moedige student trotseerde toen heldhaftig een van de tanks. Het beeld ging toen de wereld rond.

Over het lot van de student, die ‘Tank Man’ werd genoemd, is weinig duidelijkheid. Het gerucht gaat de ronde dat de man nadien door regeringstroepen werd geëxecuteerd.