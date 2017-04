Wat is dat nu eigenlijk, Bart De Wever zijn SPQA?

SPQA. Geen nieuwe politieke partij, geen sponsor en ook geen lukraak letterwoord. Er hangt een mysterie rond de vier letters die op de borst sierden van Bart De Wever. De burgemeester bracht ze prominent in beeld tijdens zijn deelname aan de ‘Ten Miles’, de marathon in zijn eigen stad Antwerpen. Maar wat betekenen die vier letters eigenlijk?

Bart De Wever in zijn tenue op de ‘Ten Miles’ in Antwerpen. Op zijn borst staat ‘SPQA’. Foto: BELGA

Dat Bart De Wever een voorliefde heeft voor Latijn, dat weten we al langer. Tijdens zijn overwinningsspeech in 2010 sprak hij de N-VA toe met de woorden ‘Nil volentibus arduum’, ‘Voor zij die willen is niets onmogelijk’. Na de verkiezingen op 25 mei 2014 koos hij voor ‘Vicit vim virtus’, ‘Moed heeft het geweld overwonnen’.

In dezelfde Latijnse taal vinden we het antwoord op de vraag. SPQA is een knipoog naar de oeroude vermelding ‘SPQR’. Dat staat voor “Senatus PopulusQue Romanus”, “De senaat en het volk van Rome” als één geheel, een zinsnede die gebruikt werd als officiële naam voor het Romeinse rijk. Die vier letters vind je overal in de straten van de Italiaanse hoofdstad: op oude gebouwen, op beelden, op putdeksels, op munten, enzovoort. Sinds 189 voor Christus gebruiken de Romeinen ‘SPQR’ om officiële plaatsen en documenten als typisch Romeins te bestempelen.

Bart De Wever lijkt nu met zijn ‘SPQA’ de term te willen overhelen naar Antwerpen. Senatus Populusque Antverpiensis dus. De huidige burgemeester is niet de eerste die op dat idee kwam, want onder andere op het Loodswezengebouw op rechteroever staan de vier letters ook al te pronken.

SPQA is ook al in Amsterdam opgedoken en ook in Florence (SPQF), in Haarlem (SPQH), in Pisa en Palermo (SPQP) en in Londen en Liverpool (SPQL) hebben ze hun eigen variant.