Er is leven na de klassiekers! Vanaf morgen begint het rondewerk al: een overzicht

Nu Luik-Bastenaken-Luik erop zit, is het klassieke voorjaar definitief voorbij. Maar niet getreurd, want de komende maanden zullen de renners zich volledig op het rondewerk storten. En er staat veel meer op het programma dan enkel de drie Grote Rondes in Italië, Frankrijk en Spanje. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste rittenwedstrijden.

25-30 april: Ronde van Romandië

Winnaar 2016: Nairo Quintana

Voor de eerste rittenwedstrijd moeten we niet eens zo lang wachten, want dinsdag begint de Ronde van Romandië al. Deze wedstrijd vindt jaarlijks plaats in zes etappes in het Franstalige deel van Zwitserland. Door zijn polyvalente karakter - op zes dagen tijd krijgen de renners een proloog, tijdrit en veel lange hellingen voorgeschoteld - is het de ideale voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Italië. In 2016 was Nairo Quintana eindwinnaar voor Thibaut Pinot en Ion Izagirre, onze landgenoot Sander Armée won toen de bergprijs.

29 april - 1mei: Ronde van Asturië

Winnaar 2016: Hugh Carthy

De Ronde van Romandië is niet de enige rittenwedstrijd die deze week start, want zaterdag begint ook de driedaagse Ronde van Asturië. Door zijn bergachtige karakter is het eveneens een goede voorbereiding op de Ronde van Italië, hoewel renners tegenwoordig liever naar Romandië trekken daarvoor. Zo won vorig jaar Hugh Carthy, een nobele onbekende die vorig jaar voor het Spaanse Caja Rural reed en nu bij Cannondale-Drapac actief is. Desondanks staan er met onder andere Miguel Indurain, Alex Zülle en Laurent Jalabert zeer mooie namen op de erelijst.

5-28 mei: Ronde van Italië

Winnaar 2016: Vincenzo Nibali

De eerstvolgende echt grote afspraak op de wielerkalender is natuurlijk de Ronde van Italië. Het wordt bovendien een feestelijke wedstrijd, want dit jaar is de 100ste editie van de Giro. De eerste drie dagen wordt er gereden op het eiland Sardinië, nadien wordt ook Sicilië aangedaan met onder andere een aankomst op de vulkaan Etna. De legendarische Stelvio wordt in de zestiende etappe zelfs twee keer beklommen. De Giro eindigt na drie weken met een tijdrit tussen het racecircuit van Monza en Milaan, de plaats waar de Ronde van Italië tijdens de eerste editie van start ging. Titelverdediger is ex-Tourwinnaar Vincenzo Nibali, die vorig jaar Esteban Chaves en Alejandro Valverde versloeg. Tim Wellens won in 2016 de zesde etappe.

Vincenzo Nibali mocht vorig jaar de felbegeerde roze trui mee naar huis nemen als winnaar van de Giro. Foto: AFP

19-21 mei: Ronde van Castilië en León

Winnaar 2016: Alejandro Valverde

Nog een driedaagse ronde op Spaanse bodem. Alberto Contador won hier maar liefst drie keer, en met namen als Valverde, Levi Leipheimer, Francisco Mancebo, Miguel Indurain en Aleksandr Vinokourov zit ook de Ronde van Castilië en León aan een leuke erelijst. Dit jaar vindt de wedstrijd wel later plaats dan gewoonlijk (doorgaans wordt deze ronde in april gereden), waardoor het zijn status van voorbereidingswedstrijd voor de Giro kwijt is. Voor deelnemers van de Ronde van Frankrijk is het daardoor nu misschien wel een goede wedstrijd om hun voorbereidende wedstrijdprogramma te starten.

24-28 mei: Baloise Ronde van België

Winnaar 2016: Dries Devenyns

Tijdens de laatste week van de Giro is het ook tijd voor de Baloise Belgium Tour, ofwel de Ronde van België. De ronde start dit jaar in Lochristi. Tijdens de tweede etappe wordt de Kemmelberg aangedaan, op dag drie is er een korte tijdrit in Beveren. In de vierde etappe is de finale van Luik-Bastenaken-Luik het decor voor de eindstrijd: de Roche-aux-Faucons, La Redoute en Côte de Saint-Nicolas staan allemaal op het menu.

Beelden die niemand vergeet: de neutralisatie van de derde etappe van de Ronde van België vorig jaar, vlak na de zware val van Stig Broeckx. Foto: Photo News

Vorig jaar werd de Ronde van België gewonnen door Dries Devenyns, maar de wedstrijd werd toen overschaduwd door het zware ongeluk van Stig Broeckx. De Lotto-renner werd het slachtoffer van twee vallende motards. Bij het ongeluk liep Broeckx een oogkasbreuk en twee hersenbloedingen op, waarna hij maandenlang in een coma belandde. Elf maanden later recupereert de onfortuinlijke renner nog steeds van die val.

4-11 juni: Critérium du Dauphiné

Winnaar 2016: Chris Froome

De Dauphiné is een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden op de Ronde van Frankrijk, vooral omdat er altijd enkele etappes in de Franse Alpen gereden worden. Dit jaar staat er onder andere een aankomst op de befaamde Alpe d’Huez gepland, een berg met een zeer rijke Tourgeschiedenis. En het wordt uitkijken naar de winnaar, want in de laatste vijf jaar won vier keer de winnaar van de Dauphiné later ook de Ronde van Frankrijk. Dat gebeurde met Bradley Wiggins in 2012 en met Chris Froome in de jaren waarin hij zijn drie Tourzeges pakte (2013, 2015 en 2016). Andrew Talansky, die in 2014 de Dauphiné won, is de vreemde eend in de bijt.

10-18 juni: Ronde van Zwitserland

Winnaar 2016: Miguel Angel Lopez

Bijna twee maanden na de Ronde van Romandië keren de renners terug naar Zwitserland, dit keer om door het volledige land te trekken. Samen met de Dauphiné is de Ronde van Zwitserland dé voorbereidingswedstrijd bij uitstek voor de Ronde van Frankrijk. De ronde is gevuld met bergen en voor topfavorieten is het dus een uitstekende gelegenheid om de klimmersbenen al wat te testen. Toch zullen de meeste toppers kiezen voor de Dauphiné, aangezien daar vaak hellingen uit de Tour worden aangedaan. Vorig jaar was Miguel Angel Lopez de verrassende winnaar na een spannende driestrijd met Ion Izagirre en Warren Barguil.

Foto: Photo News

1-23 juli: Ronde van Frankrijk

Winnaar 2016: Chris Froome

Laat ons eerlijk zijn: heeft deze rittenwedstrijd nog een introductie nodig? De Tour de France is de grootste wielerwedstrijd van het jaar. Dit jaar krijgen we een bijzondere start, want de Grand Départ is in het Duitse Düsseldorf. Vreemd genoeg is het nog maar de vierde keer dat de Tour Duitsland aandoet, terwijl het toch een buurland is van Frankrijk. De Tour vereert dit jaar ook België met een bezoek met een aankomst in Luik en start in Verviers. Titelverdediger Chris Froome zal op zoek gaan naar een vierde gele trui, waarmee hij een stapje dichter zou komen bij het record van vijf eindoverwinningen. Dat record staat op naam van Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

De Ronde van Frankrijk zorgt elk jaar wel voor hallucinante beelden, maar Chris Froome ging vorig jaar op de Mont Ventoux wel héél ver... Foto: AFP

29 juli - 4 augustus: Ronde van Polen

Winnaar 2016: Tim Wellens

Na het geweld van de Ronde van Frankrijk begint vrijwel meteen de voorbereiding op de laatste grote ronde van het jaar, de Ronde van Spanje. In de Ronde van Polen, sinds enkele jaren ook lid van de WorldTour, begint voor sommigen hun voorbereiding op die ronde. De Ronde van Polen is traditioneel een wedstrijd waarin het alle kanten op kan gaan: vorig jaar was onze landgenoot Tim Wellens nog eindwinnaar, drie jaar geleden won berggeit Rafal Majka de ronde van zijn eigen land. Toch staan ook niet-klimmers zoals Alessandro Ballan, Peter Sagan en Johan Vansummeren al op de erelijst.

7-13 augustus: BinckBank Tour

Winnaar 2016: Niki Terpstra

Midden augustus is het tijd voor de bekendste wielerronde van de Lage Landen: de BinckBank Tour, vroeger bekend als de Eneco Tour. Dit jaar start de ronde in het Nederlandse Breda, de aankomst van de laatste etappe ligt opnieuw op de befaamde Muur van Geraardsbergen. Ook vertrouwde aankomstplaatsen zoals Ardooie en Sittard-Geleen zijn weer van de partij. In de allerlaatste editie van de Eneco Tour was Niki Terpstra de beste, voor Oliver Naesen en wereldkampioen Peter Sagan, die twee etappes won.

19 augustus - 10 september: Ronde van Spanje

Winnaar 2016: Nairo Quintana

De Ronde van Spanje heeft door zijn iets jongere leeftijd (de eerste editie werd ‘pas’ in 1935 gereden) altijd ietwat in de schaduw gestaan van de twee andere grote rondes, de machtige Ronde van Frankrijk en in mindere mate ook de Ronde van Italië. Ten onrechte, want de laatste jaren is het deelnemersveld in de Vuelta vaak bijzonder sterk: veel renners proberen hier na een slechte Tour nog hun seizoen te redden. Daar slaagde Nairo Quintana vorig jaar in, want na een teleurstellende Tour mocht hij met de rode winnaarstrui naar huis. Chris Froome, die de maand voordien nog de Tour had gewonnen, nam verrassend deel en werd tweede.

De top drie van de laatste Vuelta brengt een toast uit: eindwinnaar Nairo Quintana, Chris Froome en Esteban Chaves. Foto: EPA

De laatste jaren proberen de Vuelta-organisatoren publiek te lokken door spectaculaire slotbeklimmingen in te voeren, en dat is dit jaar niet anders: er zijn maar liefst 9 ritten met een aankomst bergop. De grote apotheose heeft plaats op de monsterlijke Angliru, een klim met duizelingwekkende stijgingspercentages tot 24%. Opvallend: de Ronde van Spanje start dit jaar in... Frankrijk, meer bepaald met een ploegentijdrit in Nîmes. De laatste grote afspraak in het rondewerk eindigt traditioneel met een aankomst in hoofdstad Madrid.