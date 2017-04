Zo verdeeld stemden de Fransen bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen

Alle stemmen van de eerste ronde van de Franse verkiezingen zijn geteld. Het resultaat kennen we intussen: Macron en Le Pen gaan naar de tweede ronde. Tot daar lijkt het eenvoudig, maar als we kijken naar de geografische verdeling van de stemmen, dan valt vooral op hoe sterk Frankrijk verdeeld is.

Marine Le Pen van Front National deed het vooral in het noorden, noordoosten en zuidoosten van goed. Daar haalde ze op sommige plaatsen tot 30 procent.

LEES OOK. En wat nu? Dit kan u nog verwachten van de presidentsverkiezingen

Haar concurrent Emmanuel Macron van En Marche! staat vooral sterk in het zuidwesten, het westen, het centrum en het noordwesten.

Foto: AFP

Vijf departementen gingen naar Republikein François Fillon, twee naar uiterst links kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Ook een stukje van Parijs haalde hij binnen.

LEES OOK. Alles wat u moet weten over de Franse presidentsverkiezingen

Le Pen heeft het dus vooral goed gedaan in de meer rurale gebieden, in de regio’s waar de ongelijkheid tussen arm en rijk het grootst is. Bovendien is de oostelijke regio traditioneel iets conservatiever, waardoor men daar eerder geneigd is rechts te stemmen. De departementen waar Le Pen het goed deed, blijken ook vaak de departementen waar grote moslimgemeenschappen wonen. Macron deed het beter in de regio’s waar de economie ook sterker staat.