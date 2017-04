Achttien jaar na de moord op haar jongste dochter (10) verliest moeder ook tweede kind door moord

In 1999 ontving Cheri West uit de Amerikaanse staat Kansas een telefoontje van de politie. Haar jongste dochtertje Pamela Butler (10) was vermoord teruggevonden. Nu, achttien jaar na die tragedie, is de moeder ook haar oudste dochter verloren.

“Het spijt me. Uw dochtertje is vermoord.” Die hartverscheurende woorden kreeg Cheri West achttien jaar geleden te horen. Een man had haar tienjarige dochtertje ontvoerd toen ze voor haar huis aan het rolschaatsen was en haar later vermoord.

Haar oudere zus Casey zag alles gebeuren. In een poging de ontvoering te stoppen, liep ze de bestelwagen roepend achterna in de straat.

Tweede dochter vermoord

Afgelopen woensdag is ook Casey (34) - moeder van vier kinderen - vermoord teruggevonden. Doodgeschoten in haar wagen. Slechts enkele meters verwijderd van de speeltuin die vernoemd is naar haar jongere zusje.

“Ik ben gebroken. Twee dochters vermoord. Ik had nooit gedacht dat ik dezelfde pijn nog eens zou moeten meemaken. Echt niet”, zegt moeder Cheri aan Fox. “Het is nog steeds zwaar om met het verlies van Pamela om te gaan. En nu dit. Mijn oudste dochter. Ik wou dat het een nachtmerrie was waaruit ik nog kon wakker worden.”

Cheri heeft nog één dochter, die ook zelf nog compleet in shock is na het verlies van haar tweede zus. De vermoedelijke schutter is zondag gearresteerd na een klopjacht van vier dagen. Keith Nelson, de moordenaar van Pamela Butler, werd in 1999 ter dood veroordeeld. Hij wacht nog steeds op zijn executie.