Jonge vrouw die werd gedumpt omdat ze in slaap viel tijdens dates, heeft een nieuw lief

Annabelle Hutt (22) uit Buckingham lijdt aan narcolepsie, een neurologische ziekte die ervoor zorgt dat ze tot 15 keer per dag in slaap valt, en kataplexie, een ziekte waardoor sterke emoties zorgen dat ze helemaal slap wordt en valt. Haar ex-vriend kon niet met haar ziekte leven en dumpte haar na drie maanden. “hij wilde iemand die niet in slaap zou vallen op restaurant”, verklaarde Hutt. Maar nu heeft ze toch een nieuwe vriend.

Annabelle lijdt aan narcolepsie. Het is een zeldzame afwijking in de hersenen waardoor ze tot 15 keer per dag in slaap valt voor zo’n 5 tot 8 minuten. De ziekte werd vermoedelijk veroorzaakt door een inenting voor de varkensgriep die ze kreeg op haar 13e.

Annabelle en haar nieuwe vriend Maikel Foto: Facebook

“Mijn ziekte maakt dat het moeilijk is om een relatie te hebben, ik kan altijd en overal ineenzakken als ik te nerveus of opgejaagd ben”, zegt de jonge vrouw. Op het vlak van relaties heeft Hutt al veel problemen gehad. “Op een dag werd ik gebeld door mijn nu ex omdat hij het wilde uitmaken. Hij wilde een lief waarmee hij laat kon opblijven en mee op restaurant kon gaan zonder dat ze in slaap viel.” Annabelle was er kapot van. “Ik dacht dat ik door mijn narcolepsie heel mijn leven alleen zou blijven.”

Dat was buiten Nederlandse student Maikel Breukelman (26) gerekend. Het koppel ontmoette elkaar in Oostenrijk. “Ik heb hem direct over mijn aandoening verteld en hij was heel behulpzaam. Hij maakte er zelfs een mopje over. Hij zei dat hij wel hield van het idee om overdag met me te kunnen dutten”, zegt Annabelle. De twee hebben enkele technieken ontwikkeld om met haar ziekte om te gaan. “Door mijn kataplexie moet Maikel mij altijd goed vasthouden als we op een emotionele manier afscheid nemen, zodat ik niet op de grond val. En soms moet hij mijn hoofd rechthouden zodat ik niet heel de tijd knikkebol”, zegt de 22-jarige personal trainer.

Hutt blijft ondanks haar ziekte niet bij de pakken zitten. Zo heeft de jonge vrouw pas een eigen bedrijfje opgericht als personal trainer. “Ik merkte dat sporten ervoor zorgde dat ik enkele uren niet in slaap viel”, zegt de vrouw. Dit wordt bevestigd door Dokter Zenobia Zaiwalla, “Sporten kan inderdaad helpen bij narcolepsie.”

“Het hebben van narcolepsie en kataplexie heeft mijn leven veranderd en ik zal er altijd mee blijven zitten”, sluit Annabelle af. “Maar ik ben super blij dat ik Maikel heb ontmoet. Ik weet niet wat ik zonder hem zou moeten beginnen.”