Minstens tien kinderen spoorloos na brand in kamp Duinkerke

Minstens tien niet-begeleide minderjarigen zijn nog steeds spoorloos na de vernietigende brand in het kamp “La Linière” in Duinkerke. Dat meldt vzw Humain die de situatie op de voet volgt.

Tot voor de brand, nu twee weken geleden, zaten naar schatting 125 niet-begeleide minderjarigen in het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Tijdens de evacuatie werden 63 onder hen door de Franse overheid in afzondering gebracht, maar van enkele minderjarigen is er op dit ogenblik geen enkel spoor.

“Op 11 april 2017 werden 1.500 mensen uit het vluchtelingenkamp La Linière geëvacueerd toen een brand het kamp in lichterlaaie zette. In allerijl werden honderden mensen weggebracht naar drie sporthallen in Grande-Synthe. In de chaos om mensen uit het kamp te halen, werden broers en zussen van elkaar gescheiden en werden gezinnen weggebracht waarvan de kinderen nog in het kamp waren”, zegt Patrick Legein van vzw Humain.

De meeste jongeren zijn inmiddels gelokaliseerd door de vrijwilligersorganisatie, maar van een aantal andere jonge vluchtelingen ontbreekt elk spoor. “Een aantal jongeren slaapt buiten en verschuilt zich in bosjes en parkjes van Duinkerke en Calais. Er heerst heel wat verwarring en moedeloosheid onder hen.

Mensonterende praktijken

Tientallen van hen zouden eigenlijk al lang in het Verenigd Koninkrijk moeten zijn, omdat ze het onmiddellijke recht hebben op gezinshereniging op basis van het Dubs Amendment, maar velen van hen zijn van die mogelijk niet eens op de hoogte. Twee weken na de brand ontbreekt van minstens tien niet-begeleide minderjarigen nog steeds elk spoor. Vanuit vzw Humain zijn we heel erg verontrust over hun situatie”, zegt Legein, die laksheid van de Franse overheid aanklaagt in hun zoektocht naar de jongeren.

Ook na de ontmanteling van de “Jungle” in Calais verdwenen een aantal niet-begeleide minderjarigen. De kans dat ze ten prooi vallen van mensensmokkelaars en -handelaars is niet onbestaande. “Een beleid dat ervoor zorgt dat jonge tieners het slachtoffer worden van malafide en mensonterende praktijken gaat niet enkel voorbij aan alle grenzen van fatsoen, maar is grofweg de ergste graad van nalatigheid”, zegt Legein.