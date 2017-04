Opvallend: euthanasie wordt mogelijk in centra Broeders van Liefde, zelfs voor niet-terminale patiënten

Het bestuur van de Belgische groep van de Broeders van Liefde heeft recentelijk beslist dat euthanasie mogelijk wordt in haar psychiatrische centra, zelfs voor wie niet-terminaal is. Dat opmerkelijke nieuws brengt het christelijke opinieweekblad “Tertio” in zijn editie van komende woensdag.

De Broeders van Liefde weigerden tot op heden in al hun instellingen wereldwijd euthanasie, maar er komt nu dus een kentering in ons land. Dat blijkt uit een brief die uitgaat van het bestuur van de Belgische Broeders van Liefde en die gericht is aan al de directies en artsenkorpsen van de psychiatrische centra binnen de groep. De brief meldt dat het bestuur een tekst goedkeurde met de visie van de “groep Broeders van Liefde in België over de belangrijke en complexe problematiek van euthanasie bij psychisch lijden in een niet terminale situatie”.

Voorts luidt het dat “als aan bepaalde zorgvuldigheidseisen voldaan is, de arts en de patiënt de plaats kunnen kiezen waar de euthanasie uitgevoerd zal worden rekening houdend met de context, onder andere de impact op medepatiënten. Waar tot op heden de verwachting werd gesteld, dat de arts de patiënt hiervoor steeds doorverwijst naar een andere plaats, geldt deze verwachting bij het respecteren en toepassen van de zorgvuldigheidseisen niet langer.”

Opvallend is wel dat de brief besluit met de mededeling dat het hoofdbestuur van de Broeders in Rome, geleid door de Vlaming René Stockman, de koerswending uitdrukkelijk afkeurt.