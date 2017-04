Levende bokshandschoen na stunt op kermis: "Weinig punten gescoord met mijn hoofd"

Wevelgem / Kortrijk - Meters hoog over de kop gaan of aan honderd kilometer per uur rondjes draaien. Aan spectaculaire attracties is er op de Kortrijkse Paasfoor geen gebrek. Maar een elektronische boksbal? Erg veel spektakel kun je daar niet van verwachten. Dat was echter buiten Aaron Santy (15) en zijn vrienden uit Wevelgem gerekend.

Een ferme vuistslag vonden ze te gewoontjes. Dan maar op een originelere manier. Op een filmpje is te zien hoe ze met zes de jonge Wevelgemnaar boven hun schouders tillen en zo – met de obligatoire aanloop – richting de boksbal spurten. “Raar is dat niet. We doen wel vaker zulke domme dingen. Meestal ben ik dan wel het slachtoffer”, aldus Aaron.

Als een stormram raakte Aaron de boksbal (en daarna ook de machine). Veel punten leverde dat echter niet op. “Ik scoorde 338 punten, niet bijster veel”, lacht de jongeman. Pijnlijk? “Ook niet echt, geen enkele schade, niet aan mijn hoofd noch de machine.”

Het filmpje werd zaterdagavond opgenomen en op sociale media gepost. De populaire pagina SPORTbible pikte het filmpje op en intussen werd het al enkele miljoenen keer bekeken. “De meesten reageren ook positief, op school ben ik zelfs een halve beroemdheid geworden”, zegt Aaron.

Wie weet wordt dat wel bewaarheid. “Vrijdag trekken we weer naar de kermis, misschien kunnen wel weer zo'n stoot uithalen.”