Vanhaezebrouck: "Anderlecht was heel goed, maar het was dan ook de eerste keer"

AA Gent is sinds zondag ook in punten de dichtste achtervolger van Anderlecht, maar voor coach Hein Van­haezebrouck is de titelstrijd gelopen. Van het spelniveau van paars-wit is hij ook na de demonstratie tegen Club Brugge nog niet overtuigd. “Anderlecht was heel goed, maar het was dan ook de eerste keer.”

Bij een andere club had Weiler misschien al buiten gelegen. Niet alle topclubs hebben zo veel geduld heiN Vanhaezebrouck

Ja, AA Gent heeft zondag nog een thuismatch tegen Anderlecht en als alles meezit, zou de achterstand vijf punten kunnen worden met nog twaalf punten te verdienen. Maar je voelt dat de titeldroom weg is bij de Buffalo’s. Hein Vanhaezebrouck begroef hem gisteren ondubbelzinnig. “De titelstrijd is gelopen. Voor mij is er zondag niet veel veranderd. Integendeel, we staan nu tweede. We moeten onze punten pakken en dan zien we wel op welke Europese plaats we stranden.”

Wat vindt Vanhaezebrouck van de toekomstige kampioen? “Anderlecht heeft zondag heel goed gespeeld, maar het was ook de eerste keer. Ik heb de indruk dat iedereen nu denkt dat Anderlecht er met kop en schouders bovenuit steekt, maar ze zijn wel drie matchen in Play-off 1 ontsnapt. Ze hebben twee keer gewonnen met weinig overschot en ook tegen ons hadden ze geen overschot. Maar ze blijven wel altijd punten pakken. Er loopt zo veel kwaliteit rond. Iedereen heeft het over Tielemans, maar de clubs zouden wel eens eerst kunnen komen voor Dendoncker. Hoe die zich ontwikkeld heeft... halleluja! Ook Trebel was fantastisch tegen Club (Vanhaezebrouck wilde de Fransman er afgelopen winter absoluut bij, nvdr.). Anderlecht heeft de beste wapens, maar of ze daarmee iedere keer de beste ploeg zijn?”

Is dit het grote gelijk van René Weiler? Vanhaezebrouck, die afgelopen zomer zelf in beeld was bij Anderlecht, krijgt het niet over zijn lippen. “Wie wint, heeft altijd gelijk. Maar als hij bij een andere club zat, had hij misschien al buiten gelegen. Er zijn topclubs die niet zo veel geduld hebben. Op een bepaald moment was het niet om aan te zien, maar toen zat het allemaal mee. Vanuit de bestuurskringen was er geduld en is er zelfs een signaal gekomen dat ze achter hun trainer stonden en niemand iets moest proberen. Chapeau voor de bestuursgroep van Anderlecht. Dat is grote kwaliteit.”