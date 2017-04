Club Brugge ziet binnen België twee opties om Preud'homme op te volgen

Het is wachten tot het einde van de play-offs alvorens de toekomst van Michel Preud’homme officieel wordt meegedeeld, maar niemand die eraan twijfelt dat de ex-doelman Club Brugge straks verlaat.

Tot dan wordt er niet met andere trainers gepraat, maar ondertussen wordt er intern wel over kandidaat-opvolgers nagedacht. Assistent-coach Philippe Clement wil volgend seizoen hoofdtrainer worden, maar de kans is vrijwel nihil dat hij meteen debuteert bij Club Brugge. In België lijken meer ervaren coaches als Felice Mazzu (51) en Francky Dury (59) momenteel de twee voornaamste kandidaten. De naam Mazzu circuleert al eventjes maar nu blijkt dat ook Dury als een optie beschouwd wordt.

Voor de doorgewinterde Dury pleit dat hij bij Zulte Waregem, net als Preud’homme bij Club, mee beslist over transfers. Ook het profiel van Charleroi-coach Mazzu oogt interessant, al is zijn gebrekkige kennis van het Nederlands geen voordeel. Naast Belgische rekent Club ook op buitenlandse kandidaturen. Opvallend: een paar dagen geleden zei Dury nog dat ‘Mazzu een veel betere kandidaat-trainer voor Club was dan hijzelf.”