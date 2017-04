Eerste tegenstandster Sharapova na schorsing: “Kan niet dat ze hier al staat”

De Italiaanse Roberta Vinci (34), die komende woensdag de eerste tegenstandster van Maria Sharapova wordt nadat een dopingschorsing de Russin 15 maanden aan de kant hield, heeft haar ongenoegen geuit. Ze vindt het niet kunnen dat Sharapova dankzij een wildcard kan deelnemen aan het WTA-toernooi in Stuttgart.

Sharapova testte in maart vorig jaar positief op het verboden middel Meldonium. De Russische winnares van vijf grand-slams kreeg een dopingstraf van twee jaar, maar die werd al snel teruggebracht tot een straf tot... woensdag 26 april. Ondanks het feit dat WTA-toernooi in Stuttgart officieel vandaag (maandag, nvdr) al van start ging, gaf de organisatie haar toch een wildcard. Dat vindt haar eerste tegenstandster, de Italiaanse Roberta Vinci, echter niet kunnen.

“Ik vind niet dat ze een wildcard had moeten krijgen. Niet voor dit toernooi, maar ook niet voor het toernooi in Rome of andere toernooien”, vertelde Vinci bij de BBC. “Ze heeft fouten gemaakt en voor mijn part is ze weer welkom in het circuit - maar laat het dan zonder wildcards zijn.”

Eerder sprak ook voormalig nummer één Caroline Wozniacki al haar ongenoegen uit over de wildcard. “Als een speler is geschorst voor doping, moet die daarna van het begin herstarten en vechten voor haar plek. De wildcard voor Sharapova toont geen respect voor andere speelsters en de WTA. Blijkbaar worden de regels aangepast in het voordeel van sommigen. De wildcards zijn heel twijfelachtig, vooral voor het toernooi in Stuttgart.”