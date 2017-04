‘Super Vince’ (9) verliest strijd tegen kanker

Meeuwen-Gruitrode -

Vince Winters(9), bekend als ‘Super Vince’, is gisteren in de loop van de dag in familiekring overleden. Vince, die al enkele jaren tegen een hersentumor vocht, had nog één wens: beroemd worden. In februari verzamelden op het kerkplein in Meeuwen nog meer dan 500 mensen voor de Super Vince Flash Mob. Een film waarin hij de hoofdrol kreeg.