Controversiële dokter veroordeeld voor aanranding jonge mannelijke patiënten

De omstreden huisarts Joris V.H. (57) uit Sint-Niklaas is gisteren veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel omdat hij jonge mannelijke patiënten met geweld en bedreiging heeft aangerand. De man kwam al meermaals in opspraak, onder meer na een “amateuristische ­euthanasie” en een incident met Bulgaarse homo-escorts. De arts zelf ontkent en is zeker niet van plan om met zijn dokterspraktijk te stoppen.

“Ik ben bij die dokter langsgegaan met een lichte depressie. Maar ik ben er weer buitengestapt met een zware.” Een van zijn slachtoffers was amper zestien toen hij door zijn vaste huisarts Joris V.H. seksueel werd misbruikt. “Toen ik bij hem op consultatie ging, deed hij plots zijn broek naar beneden en vroeg hij om hem te ­betasten”, vertelde de nu achttienjarige jongen gisteren.

“Ik was in shock. Ik ben in behandeling moeten gaan, heb het lange tijd erg moeilijk gehad om te praten met mannelijke artsen. Mijn vertrouwen is volledig aangetast.” Gelijkaardig verhaal bij een tweede slachtoffer (22), die in mei 2014 werd aangerand.

De rechter in Dendermonde tilde gisteren zwaar aan de zedenfeiten. Zeker omdat Joris V.H. zich als arts aan de ­jongeren vergreep. Hij werd daarom gisteren veroordeeld tot twee jaar cel met ­uitstel en wordt vijf jaar lang uit zijn ­burgerrechten ontzet. De rechter legde hem ook een ­behandeling op voor zijn seksuele problematiek.

Opgelicht na seksfeestje met Bulgaarse escorts

Het is niet de eerste keer dat dokter Joris V.H. in opspraak komt. Tijdens een vorig proces, waarin hij getuigde als slachtoffer van twee Bulgaarse escorts die hem ­verdoofden en bestolen na een seksfeestje, stelde een andere rechter zich openlijk vragen bij zijn functioneren. “Kan een arts die zich met zulke dingen bezighoudt, zijn functie eigenlijk nog wel naar behoren ­uitoefenen?” De raadsman van de huisarts antwoordde toen dat dergelijke insinuaties ongepast waren. Maar met de veroordeling nu blijkt dat Joris V.H. duidelijk moeite had om privé en werk te scheiden.

Amateuristische euthanasie

De arts uit Sint-Niklaas haalde begin ­vorig jaar ook al uitgebreid de kranten omdat hij beschuldigd werd van “amateuristische” euthanasie. De man was in 2010 aangesteld om een einde te maken aan het lijden van Tine Nys (39). Maar volgens haar familie handelde de dokter veel te snel – amper vier maanden na haar aanvraag – én bijzonder amateuristisch. Of de man ook daarvoor vervolgd wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de raadsman van V.H. vraagt het parket daar de buitenvervolgingstelling voor.

Arts blijft onschuld uitschreeuwen

De advocaat van V.H. wilde gisteren niet reageren op de veroordeling wegens aanranding. “We hebben nog de kans om in beroep te gaan. Zolang een veroordeling niet definitief is, is het voorbarig om daarop commentaar te geven.”

Joris V.H. zelf had gisteravond wél een reactie klaar. Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen. “Dit vonnis komt voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Ik dacht echt dat deze zaak met een sisser zou aflopen. Ik ben er gerust in dat ik in beroep vrijgesproken zal worden.”

“Ik blijf gewoon aan de slag”

De man was gisteren nog actief in zijn dokterspraktijk en is niet van plan om daarmee te stoppen. “Zeker niet, ik blijf gewoon aan de slag”, zegt hij.

De arts zegt dat hij nog niet gecontacteerd werd door de Orde der Artsen. Eerder waren er nochtans politieke stemmen – onder wie Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) – die vonden dat de dokter ter verantwoording moet worden geroepen. De tuchtcommissie binnen de Orde kan de arts in principe onafhankelijk sanctioneren, schorsen of zelfs laten schrappen. Maar niemand kon gisteren bevestigen of er al een procedure werd ­opgestart.