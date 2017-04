Aad de Mos hard voor Engels: “Hij moet opnieuw wat meer vent worden”

Sinds zijn terugkeer na zijn schouderblessure haalde Björn Engels (22) zelden zijn niveau van vorig seizoen. Met als dieptepunt de match van zondag op Anderlecht, waarin de jonge verdediger bij beide goals schuld trof. Engels zit al een tijdje met een toptransfer in zijn hoofd, maar dat wordt niet vanzelfsprekend, zegt voormalig toptrainer Aad de Mos. “Play-off 1-matchen vormen de maatstaf voor buitenlandse scouts.”

Intrinsiek geldt hij dan wel als één van de beste verdedigers van ons land, maar het wordt (opnieuw) niet het seizoen van Björn Engels. Op Anderlecht zag de jonge Belg er bij de twee tegendoelpunten niet goed uit – en dat is nog zacht uitgedrukt. Sinds zijn zware schouderblessure en maandenlange revalidatie na een lelijke duw van Slimani (Leicester City) in de Champions League in september vond Engels nooit meer zijn kampioenenniveau terug – net als heel Club Brugge eigenlijk. Nochtans is hij sinds januari opnieuw volledig fit.

Foto: Photo News

Onlangs sprak hij publiekelijk nogmaals zijn transferdroom uit – hij wil naar de Premier League – maar Preud’homme zette Engels na de match tegen paars-wit stevig met de voeten op de grond. “Eerst presteren in de eigen competitie”, was de Club-coach streng. Tijdens de openingswedstrijd van Play-off 1 moest Engels al plaats ruimen voor Poulain, die op dezelfde positie een prima seizoen afwerkt. Dat was al een stevig teken aan de wand, want Engels geldt in Brugge als één van de publiekslievelingen. Maar reputaties staan niet altijd garant voor prestaties. Dat vindt ook analist en gewezen topcoach Aad de Mos, die aan de alarmbel trekt.

EK gemist door blessure

“Met je naam kan je niet spelen. Die dient enkel om op je paspoort te staan. Ik ben altijd een grote fan geweest van Engels, maar nu laat hij mij toch in de steek”, is De Mos hard. “Hij heeft natuurlijk al veel pech gehad, maar hij moet opnieuw wat meer vent worden. Tegen Anderlecht trekt hij zijn voet weg tegen Dendoncker en laat hij zich aftroeven door Kara. Jammer, want nu, voor Play-off 1, zakken alle belangrijke scouts af naar België. Zulke wedstrijden zijn voor buitenlandse scouts een echte maatstaf.”