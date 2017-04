Nieuw album Oscar and the Wolf eindelijk klaar

Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad, maar het tweede album van Oscar and the Wolf is eindelijk klaar. Dat heeft zanger Max Colombie (26) aangekondigd op zijn Instagram-profiel.

“Het schrijfwerk, de opnames en de productie van de plaat zijn afgerond”, schrijft hij bij een selfie. Colombie bedankt ook zijn producer, Jeroen De Pessemier van The Subs. Hoe de opvolger van het succesvolle debuut Entity zal heten, is nog niet bekend.

Door het drukke tourschema van Oscar and the Wolf sleepten de opnames een hele tijd aan. Daardoor moest de groep zijn twee Sportpaleis-shows van afgelopen weekend uitstellen tot eind oktober. Nu zullen de nieuwe nummers voor het eerst te horen zijn op Rock Werchter, waar Colombie op 30 juni The Barn mag afsluiten. Oscar and the Wolf speelt deze zomer ook op Tomorrowland en de Lokerse Feesten.