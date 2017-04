Anna is al tiende baby die in de vondelingenschuif terechtkwam

In de vondelingenschuif in Antwerpen is afgelopen winter opnieuw een baby in de vondelingenschuif achter­gelaten. Het gaat om een meisje, ze heeft de naam ­Anna gekregen. De vzw Moeders voor Moeders heeft het nieuws zolang stilgehouden, om de moeder nog de kans te geven het kindje terug te halen. Maar dat is niet gebeurd.

Het meisje moet amper een paar weken oud geweest zijn, toen het in de vondelingenschuif in Antwerpen is gelegd. Ze was in goede gezondheid. “Een winterkindje”, zo noemen ze de kleine Anna bij de vzw Moeders voor Moeders.

“Het ging zoals altijd. Het kindje werd achtergelaten, waarop we het even later in de schuif vonden. Moeders hebben de gelegenheid om hun identiteit te vermelden op een kaartje. Maar dat heeft ­deze vrouw niet gedaan”, zegt Katrien Beyers van de vzw Moeders voor Moeders.

Over de precieze datum waarop het meisje in de schuif is gelegd, zegt de vzw liever niets. Uit respect voor de privacy en de toekomst van het kind. Een mama die haar baby in de vondelingenschuif legt, heeft nog zes maanden de tijd om haar kind terug te vragen. Dat is niet gebeurd.

Zoals de traditie het wil, is de schepen voor Sociale Zaken voogd van Anna. “Ik ben vooral heel blij dat Anna in goede ­gezondheid verkeert en bij een goed gastgezin is terechtgekomen”, zegt Fons Duchateau (N-VA). “Ik blijf het welzijn van Anna wel opvolgen.”

Ook in Brussel komt er vondelingenschuif

Anna is al de tiende baby die in de vondelingenschuif is achtergelaten. Sinds 2000 biedt de vzw Moeders voor Moeders die mogelijkheid.

Ook in de Brusselse gemeente Evere komt er zo’n vondelingenschuif. De vzw Corvia, die onder meer daklozen helpt, heeft daarvoor onlangs groen licht ge­kregen van de Brusselse overheid.

Ook vorig jaar werd een baby achtergelaten in de vondelingenschuif in Antwerpen. Dat was voor Zorgnet Vlaanderen de aanleiding om voor een structurele oplossing te pleiten, bijvoorbeeld een vondelingenschuif in ziekenhuizen of een wetsvoorstel om moeders discreet te laten bevallen.

“Verder dan intenties is het niet gekomen, er is nog niets ver­anderd”, zegt Katrien Beyers van Moeders voor Moeders. “Ik hoop dat de plannen niet opnieuw een stille dood sterven, eens Anna uit het nieuws is.”