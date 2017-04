Herbert en Jolien hebben geen goed woord over voor hun verleiders van Temptation: “Saartje heeft me gestalkt. Zielig”

Een kus met verleider Karim, seks met verleidster Saartje en pittige passionele kussen tussen de meisjes. Zo kunnen we Herbert en Jolien hun avontuur in ‘Temptation Island’ samenvatten. Toch houdt het koppel stand en zijn ze opnieuw samen. Hoewel het vertrouwen nog niet helemaal hersteld is, lijken ze elkaars misstappen in het VIJF-programma met de mantel der liefde te bedekken. Enkel over de verleiders zijn ze het eens: “Die zijn echt zielig!”

“Mijn maatje. Mijn Temptation. Mijn Saartje.” Zo klonk Herbert nog toen hij tijdens de afleveringen zijn “uiterste best” deed om te voorkomen dat hij in de verboden vrucht van Saartje zou bijten. Het leek even alsof de twee een sterke relatie aan het opbouwen waren, die uiteindelijk tijdens de laatste afleveringen ook bezegeld werd tussen de lakens.

Nu klinkt Herbert heel anders in een interview met Dag Allemaal en Story. “Saartje is zielig. Ze heeft me gestalkt toen we terug in België waren. We hebben nog veel sms’en gestuurd, maar daar ben ik nu mee gestopt uit respect voor Jolien. Maar zij blijft maar zeggen dat ze mij mist”, zegt hij tegen Story.

“Als ik op een feestje ben, dan staat ze voor mijn neus andere jongens te kussen of op de bar te dansen, enkel en alleen om mijn uit mijn kot te lokken”, denkt Herbert tijdens een interview met Dag Allemaal. “Ik zie haar als een vies meisje. Ik wil niets meer met haar te maken hebben.” Saartje lijkt er net zo over te denken, want die liet al in heel wat interviews weten dat ze Herbert “een meedogenloze zak” vindt.

“Ik had nooit wraak genomen en seks met haar gehad als ik Jolien niet had zien kussen met Lisa en Lize”, zegt de 23-jarige Herbert tegen Story. “Ik werd echt gek daar. Het was zo moeilijk. Jolien en ik waren nog nooit zo lang verwijderd van elkaar (elf dagen, nvdr.).”

Ook Jolien pleit onschuldig. “Ik heb alleen maar gekust met Karim. We hebben nooit iets meer gedaan. De geluiden die je hoort, komen van op tv. We waren naar ‘The Hunger Games’ aan het kijken...” aldus Jolien tegen Story. “Hij beweert nu ook dat Pommeline seks met hem wou toen de opnames gedaan waren. Hij liegt.”

Dat wil niet zeggen dat Herbert en Jolien nu beginnen met hernieuwde moed. “Het vertrouwen tussen ons is nog wel zoek. Beloven dat we niet meer ingaan op verleidingen? Dat kan je toch niet. Vrouwen zeggen dat maar die kunnen dat gewoon misschien beter geheimhouden. Ik wil Jolien nooit nog pijn doen, maar ik ben gewoon eerlijk”, zegt Herbert nog in Story.