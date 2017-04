De hechte band tussen James Cooke en Gert Verhulst: “Toen ik het moeilijk had, heeft Gert me in huis genomen”

Tijden ‘Gert Late Night’ gaat er geen interactie voorbij of Gert Verhulst en James Cooke staan elkaar te irriteren. Het zorgt voor komische momenten; de spanning tussen de droge humor van de Studio 100-baas en het onstilbare enthousiasme van zijn sidekick. Maar in het echte leven hebben de twee een speciale band, zo vertelt het nieuwe tv-duo in Dag Allemaal. “Wij zijn hechte vrienden!”

Ook al was Gert oorspronkelijk bij Studio 100 James zijn baas, nu zijn de mannen uitgegroeid tot een onafscheidelijk duo. “Tien jaar geleden was ik eerst vooral bevriend met Gerts zoon Viktor, toen die nog heel klein was. Enfin, met de tijd kwam er ook met Gert een klik”, vertelt James aan Dag Allemaal.

Foto: VIER

Of ze beste vrienden zijn, dat kan Gert moeilijk zeggen. “Een beste vriend, wat is dat? Ik vind dat zo’n flauw statement. Ik denk dat in een vijftal vrienden heb, mensen met wie ik écht close ben. En James is daar één van. Absoluut”, aldus de Studio 100-baas.

“Bij mij is dat net hetzelfde”, bevestigt ook James Cooke in Dag Allemaal. “Tegen Gert kan ik alles zeggen. Zonder remmingen. Wij voelen ons perfect op ons gemak bij elkaar.” De twee gaan geregeld samen op reis, op restaurant. Ze hebben ook heel wat gezamenlijke vrienden zoals Karen Damen en Jani Kazaltzis.

Als er echt iets is, dan bellen de twee elkaar op. “Op elk moment van de dag, altijd. Er is geen barrière meer. We durven misschien grof te zijn tegen elkaar, maar we lachen ook graag samen, hé. We praten ook over serieuze dingen”, vertelt Gert. Toen James het even moeilijk had, nam Gert hem zelfs voor enkele dagen in huis. “Geen enkel probleem.”

Foto: VIER

En die hechte band is een serieus voordeel, zo vinden de twee bekende Vlamingen. “Als ik dit zou moeten doen met iemand die ik alleen als een collega zie, dan spring ik na drie dagen in het water”, zegt Gert. “Dat gaat gewoon niet. We moeten er wel goesting in hebben om na een lange werkdag samen in de bar te gaan zitten, hé.”

Voor de opnames van de ‘Gert Late Night Show’ leven de twee gastheren met drie praatgasten dag en nacht samen aan boord van een schip aan het Antwerpse MAS, waarvoor VIER kosten noch moeite spaarden. “Dat is toch... wel, ja, vrij emotioneel eigenlijk”, geeft Gert toe aan Dag Allemaal. “Niet dat de tranen stroomden bij het afscheid, maar je bouwt toch een band op tijdens die vier dagen samen. Da’s intens samenleven. En ja, dan vind je ’t best wel jammer dat er een einde komt aan die week.”