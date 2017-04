Vrouw rijdt met auto terwijl baby gewoon op de schoot zit

Er zijn verbazingwekkende beelden opgedoken van een vrouw die achter het stuur zit met een baby op haar schoot. De baby, die overigens op geen enkele manier is vastgemaakt, kijkt rustig in een boekje terwijl ook de moeder zich van geen kwaad bewust is.

Onverantwoord. Dat is het enige woord dat kan gebruikt worden in een situatie zoals deze. Een Russische vrouw rijdt zorgeloos op de openbare weg in Saratov met haar eenjarige baby op de schoot. Ze laat de kleine spruit zelfs af en toe eens zwaaien naar de camera. Het filmpje werd online geplaatst en de reacties zijn niet mals. “Ik hoop dat de politie dit ziet en serieuze stappen onderneemt”, klinkt het. “Als je je eigen leven niet belangrijk acht: oke. Maar denk ten minste aan je baby!” zijn maar een paar van de commentaren. Wie de vrouw is, en of ze ook effectief gestraft is, is niet geweten.