Eerste editie Jobbeurs Oost-Vlaanderen

Zet op donderdag 27 april koers naar Flanders Expo in Gent voor de allereerste regionale jobbeurs Oost-Vlaanderen van Jobat. Je maakt er kennis met grote werkgevers als De Lijn en de Federale Politie. Hét verschil: meeten & greeten kan bijvoorbeeld ook met Stad Gent en met verschillende andere belangrijke lokale en regionale werkgevers met jobaanbiedingen in het uitstalraam.

“Onze vorige regionale editie van Jobat-jobbeurzen in Antwerpen en Limburg waren een stevig succes”, zegt Jobat product marketeer Maikel Van Geert. “Er is duidelijk vraag naar een regionale jobbeurs. Er kwamen per editie in beide provincies tot 1.500 bezoekers af op de tientallen werkgevers die er een stand reserveerden. Dat hopen we in Gent minstens te evenaren.”

Welke werkgevers?

Het werkgeversaanbod op de Jobbeurs Oost-Vlaanderen is alvast behoorlijk breed. “Naast topbedrijven als de Federale Politie, Stad Gent, Stadsbader, CompuGroup, Vistalink, DSM Keukens, De Lijn, Adagio, Attentia, Aarova en Ontex vind je op de Jobbeurs Oost-Vlaanderen ook een aantal selectiekantoren met een interessant jobaanbod”, somt Van Geert op. “Ook de mensen van VDAB helpen je graag op weg met al je vragen over werk en opleiding. Algemeen mikken we met deze eerste Jobbeurs Oost-Vlaanderen op een zo breed mogelijk publiek. Welk profiel je ook hebt, je vindt er sowieso aanbiedingen uit alle sectoren. Bovendien is Flanders Expo een ideale, centraal gelegen locatie.”

Als bezoeker wordt het je bovendien extra makkelijk gemaakt: je hoeft geen twintig prints van je cv mee te nemen. “Registreer je vooraf op het Jobat-platform en koppel je er jouw cv aan, dan krijg je een ticket mee dat op de beurs wordt ingescand door de werkgever die je bezoekt”, vertelt Maikel Van Geert. “Daardoor beschikt die meteen over al je gegevens en kun je verder heel doelgericht je tijd besteden.”

WaardenFit

Een nieuwigheid waarmee je in Flanders Expo kennis kunt maken, is de Jobat WaardenFit. Met die test kom je op de stand van Jobat te weten welke waarden jij belangrijk vindt in een job – én welke werkgevers het beste passen bij jouw persoonlijke waardenset. De test is een van de pilootfasen voor dit nieuwe initiatief dat in de loop van dit voorjaar ook op Jobat.be zelf gelanceerd wordt.

De test geeft je een houvast in je zoektocht naar een job waarin je je op lange termijn lekker voelt. “Elke bezoeker van de Jobbeurs Oost-Vlaanderen die de test doet, krijgt op de beurs buttons met daarop de waarden die hij of zij voor zichzelf belangrijk vindt in de uitoefening van een job”, zegt Sabrina Pinxten, Product & Communicatie Manager Jobat. “Het gaat dan om waarden als erkenning, daadkracht, innovatie, autonomie, zelfontplooiing en integriteit. Zo krijgen potentiële werkgevers meteen een beeld van waar de werkzoekende belang aan hecht in zijn of haar werk.”

