Zesjarig Belgisch meisje krijgt lof van Vogue

Modeblad Vogue is onder de indruk van Lou Mungiele, een zesjarig Belgisch meisje met 52 centimeter lange, krullende lokken. Ze zijn lovend over haar kapsel, dat ze beschrijven als sprookjeshaar, maar ook haar stijl zit helemaal goed.

Het meisje viel op omdat ze verscheen op de Insatgrampagina van de anonieme stylist Youth Smhr. Ze droeg een outfit die zo uit de Yeezy-collectie van Kanye West kon komen, haar lokken waaiden nonchalant over haar schouders en de foto kreeg bijna drieduizend likes.

Een bericht gedeeld door Youth Smhr || STYLIST (@youthsmhr) op 23 Nov 2016 om 6:25 PST

Een bericht gedeeld door Puppy Just Me ?? (@lou_m_puppy) op 21 Nov 2016 om 1:42 PST



Vogue zocht en vond Lou’s mama Gisele Mungiele, die Congolese roots heeft, en praatte met haar over de kleine krullenbol. “Mensen zeggen altijd dat ze prachtig haar heeft. Sommigen vragen me zelfs of het een pruik is”, klinkt het. Gisele kamt het haar van haar dochter wekelijks door om rampscenario’s te vermijden en hydrateert de lokken met olie. Ze maakt vaak vlechtjes opdat het haar zijn volume zou bewaren, maar ook een topknot is een van de favoriete kapsels van het meisje. Lou is trouwens dol is op de look van Disney-prinses Rapunzel - hoe kan het ook anders?



Een bericht gedeeld door Puppy Just Me ?? (@lou_m_puppy) op 24 Okt 2016 om 8:31 PDT

Een bericht gedeeld door Puppy Just Me ?? (@lou_m_puppy) op 1 Okt 2016 om 11:13 PDT

Aan scharen heeft het meisje een hekel. “We moeten het niet wagen om met haar naar de kapper te gaan. Ooit hebben we eens ten centimeter van haar lokken laten knippen en ze was zo verdrietig. Ik moest haar omkopen met een cadeautje”, zegt haar mama.



Een bericht gedeeld door Puppy Just Me ?? (@lou_m_puppy) op 9 Okt 2016 om 12:51 PDT