Zo houd je sneakers van stof proper

Stoffen sneakers zoals de Nike Flyknit, de adidas Primeknit en de Yeezy's van Kanye West zijn populairder dan ooit, maar ook veel mensen weigeren ze te kopen omdat ze zo snel vuil worden. Als je je er toch aan waagt, dan hou je ze dankzij deze poetstips toch proper.

Sneakers van stof zijn tijdens de lente en zomer ideaal om te dragen omdat ze wat frisser aanvoelen. Er is alleen één groot nadeel: ze worden zo snel vuil. Om ze goed te onderhouden, moet je er dan ook wel wat tijd in investeren. Als ze echt vuil worden, kun je ze natuurlijk in de wasmachine stoppen, maar dat wordt algemeen niet aangeraden met sneakers. Doe je dat wel, leg ze dan alleen in de trommel en was ze op een koude temperatuur met een klein beetje wasproduct. Stop ze in elk geval nooit in de droogkast.

Wie echter wat meer liefde over heeft voor dat ene teerbeminde paar, kan ook handmatig de sneakers weer proper maken. Daarvoor heb je een klein kommetje water nodig en lauw water. Doe daarin enkele druppeltjes wasmiddel of wat specifieke sneakerproduct zoals Crep of Jason Markk (te vinden in de gespecialiseerde sneakershop). Neem vervolgens doekje met microvezels en een tandenborstel erbij.

Doe enkele druppels wasmiddel in de kom met lauw water. Vul het kommetje niet meer dan halverwege zodat je genoeg plaats over hebt om er je doek in te doppen. Verwijder de veters en stop een stuk stof of krantenpapier in de schoen zodat het overtollige vocht opgenomen kan worden en de schoen niet lang hoeft te drogen. Dop het doekje in de kom met wasmiddel en begin te wrijven op de vlekken. Doe dat stevig, maar tegelijk zacht genoeg zodat de garen niet loskomen. Herhaal dat en spoel het doekje steeds uit als je naar een andere vlek overschakelt. Ga desnoods een paar keer over de volledige oppervlakte. Als de sneakers echt heel vuil zijn, gebruik je best een tandenborstel om de hardnekkerige vlekken er uit te krijgen. Let opnieuw op dat je niet te hard schuurt. Dep de schoenen af met een droge doek en laat ze zo drogen. Indien ze daarna nog vuil zijn, doe je alles nog eens over.

Dankzij dit trucje krijg je ook witte sneakers weer wit.