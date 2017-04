Cara Delevingne scheert zich volledig kaal

Cara Delevingne (24) is in Toronto volop bezig met de opnames van 'Life In A Year' waarin ze een doodzieke jonge vrouw speelt. Om helemaal geloofwaardig over te komen, scheerde ze dan ook al haar haren af. Van een drastische transformatie gesproken.

Cara Delevingne gaat voortaan kaal door het leven of toch tot de opnames van haar nieuwste film voorbij zijn. Voordien had het topmodel al haar haren gekortwiekt en roze geverfd. Ze gaf toen al aan dat ze de opdracht had gekregen om haar haar helemaal af te scheren, dus probeerde ze nog snel even iets anders uit voor het zover was.

Toch is het even schrikken om nu de eerste paparazzifoto's te zien die zijn opgedoken van de Britse. Er staat werkelijk geen sprietje haar meer op haar hoofd. In 'Life In A Year' speelt ze, aan de zijde van Jaden Smith, dan ook een tiener die op sterven ligt. Ze zal er in elk geval wel geloofwaardig uitzien.