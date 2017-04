Zo gevaarlijk kan het zijn om je oplader in het stopcontact te laten

Dentergem - Een huis in de Burgemeester Verstaenlaan in Wakken bij het West-Vlaamse Dentergem liep dinsdagmiddag zware schade op nadat een gsm-oplader er had vuur gevat. De bewoner, die lag te slapen in de zetel, ontsnapte aan erger. Zijn woning is onbewoonbaar.

De bewoner lag te slapen in de zetel en werd plots gewekt door de rookmelder die afging. De man zag vuur bij de adapter van zijn gsm die lag op te laden in de zetel. Hij vluchtte met zijn hond naar buiten. Toen de brandweer aankwam, was het huis gevuld met rook. In de zetel was een groot gat gebrand. De brand was snel geblust, maar door de vele rookschade is het huis voorlopig onbewoonbaar. De bewoner zal door zijn ouders worden opgevangen. Dankzij de rookmelder kwam hij er met de schrik vanaf.