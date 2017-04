Tijdens de talkshow Gert Late Night brengen drie bekende mensen vier dagen door op de boot van Gert Verhulst. Maar dat verblijf loopt niet altijd van een leien dakje. Daar kan Kevin Janssens van meespreken.

Tijdens zijn eerste ochtend op de boot sloot Kevin Janssens zich per ongeluk op in de badkamer. In paniek belde hij Erik Van Looy op om hem te komen bevrijden. De ochtendstond had dus duidelijk niet echt veel goud in de mond!