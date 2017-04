Hazard reageert gevat op Real-geruchten: “Paella of fish & chips? Geef me maar een hamburger”

Eden Hazard greep zondag net naast de trofee voor Speler van het Jaar, maar de middenvelder draait wel een topseizoen bij Chelsea. Hij scoorde al 14 keer en deelde 5 assists uit in de competitie, mede dankzij zijn sterke vorm kan Chelsea nog steeds de dubbel titel-beker pakken. “Hoe gelukkig ik ben op een schaal van 1 tot 10? Een 8 of een 9. Als we de dubbel pakken, zal het wel 10 op 10 zijn”, verklapt Hazard in een interview bij het Britse Sky Sports. Maar over een mogelijke overstap naar Real Madrid, daar loste Hazard niets over.

Chelsea neemt op het einde van het seizoen afscheid van kapitein John Terry. Sky Sports polste of Hazard de kapiteinsband zou willen overnemen, net zoals hij bij de Rode Duivels tegenwoordig steeds vaker kapitein is. “Neen, ik wil die band niet bij Chelsea. Een kapitein moet kunnen praten, ploegmaats klaarstomen voor de volgende wedstrijd. Zo’n persoon ben ik niet. Gary Cahill of Cesar Azpilicueta wel. Maar als Conte mij de kapiteinsband geeft, zal ik die uiteraard wel aanvaarden”, stelt Hazard.

Heeft die weigering iets te maken met een mogelijk vertrek bij Chelsea? Hazard houdt de lippen stijf op elkaar als het over een mogelijke overstap naar Real Madrid gaat. Al heeft hij nog steeds geen nieuw contract getekend bij Chelsea. “Klopt, ik focus me op de komende maanden. Ik denk nu nog niet aan een nieuw contract, want ik lig hier nog twee, drie jaar onder contract. Ik wil het seizoen goed afwerken.”

De reporter van Sky Sports probeerde dan maar op een slinkse manier de voorkeur van Hazard te weten te komen. Of Hazard liever fish&chips (typisch voor Engeland) of paella (typisch voor Spanje) eet? “Geef me maar een hamburger”, antwoordde Hazard met een knipoog. “Dat heb je in beide landen, hé.”