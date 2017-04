Zus Heath Ledger reageert op geruchten over zijn dood

Heath Ledger overleed op 22 januari 2008 aan een overdosis (voorgeschreven) medicijnen vlak voor de release van de film “The Dark Night”, waarin Legder de rol van The Joker op zich nam. Fans begonnen zich hierna veel vragen te stellen over de mentale toestand van de acteur. Was Heath Ledger depressief, en had zijn alter ego The Joker hier iets mee te maken?

Kate, de zus van Heath Ledger, liet op de première van de documentaire “I Am Heath Ledger” weten dat ze erg geshockeerd was toen ze hoorde dat mensen een link legden tussen Heaths dood en zijn rol als The Joker. Sommigen meenden dat de acteur zich zo vol toewijding op zijn rol gesmeten had, dat hij aan insomnia was beginnen lijden. Die slapeloosheid zou er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat hij slaapmedicatie moest nemen. Met alle fatale gevolgen van dien. Zijn zus maakt nu echter een eind aan alle geruchten.

“Ze konden er niet meer naast zitten”

“In elk artikel na zijn dood stond te lezen dat Heath depressief was en dat de rol van The Joker z’n tol begon te eisen. Dat shockeerde me omdat hij zich net zo amuseerde als The Joker. Echt, ik meen het, ze konden er niet meer naast zitten.”

“Fantastisch gevoel voor humor”

Z’n zus benadrukte ook nog dat Heath een fantastisch gevoel voor humor had. “Misschien dat enkel zijn familie en vrienden dat wisten, maar Heath was zich aan het amuseren. Hij was absoluut niet depressief door zijn rol als The Joker!”

Ook een van de producers van de documentaire “I Am Heath Ledger” betreurt de roddels over wijlen Heath Ledger. “Er werden de meest vreselijke roddels over hem de wereld ingestuurd, ik hoop dat hier nu eindelijk een eind aan komt”, aldus Matt Amato.

Heath Ledger kreeg na zijn dood nog een Oscar voor zijn rol in “The Dark Knight”. De film kwam uiteindelijk in juli 2008 in de zalen, ongeveer zes maanden na zijn dood.