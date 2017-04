Scouts verontwaardigd dat Danone haar uniform gebruikt in reclamecampagne voor Actimel

Scouts en Gidsen Vlaanderen hoopt dat Danone per direct een reclamecampagne stopt voor Actimel. Op de publiciteit staat een jonge scoutsjongen afgebeeld, zonder dat daar ooit toestemming is voor gevraagd. “Dit stelt ons teleur”, zegt Jan Van Reusel. “We begrijpen niet dat zo’n multinational een campagne lanceert zonder op z’n minst met ons te overleggen.”

Het is niet de eerste keer dat de jeugdbeweging kwaad is omdat reclamebureau’s foto’s van jongeren in uniform gebruiken bij reclamecampagnes.

Dit keer is het Danone dat in haar reclame voor Actimel de foto gebruikt van een jongen in scoutsuniform.

“Op het uniform zijn verschillende labels te zien. Onder meer het paarse embleem van wereldscouts. Ik heb intussen contact gehad met wereldscouting, maar daar bevestigt men dat er geen enkele toestemming is geven of gevraagd. En dus verwachten we dat de reclamecampagne direct wordt stopgezet”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

“We begrijpen niet dat reclamebureau’s niet weten of willen zien dat ze niet zomaar een merk als scouting mogen gebruiken. We willen met iedereen samenwerken. Mits grondige afspraken. Of we onze naam en uniform zouden laten gebruiken voor publiciteit van een commercieel product, dat is wat anders. Maar als ze ons contacteren, zoeken we alleszins samen wat we kunnen doen en of we kunnen samenwerken. Maar dat is in dit geval absoluut niet gebeurd en dat stelt ons erg teleur.”

Rechter in kortgeding

Scouts Vlaanderen gaat contact opnemen met Danone. Zetten die de campagne niet stopt, overweegt de jeugdbeweging verdere stappen. In het uiterste geval zouden ze zelfs naar de rechter in kortgeding kunnen stappen.

“Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. En ja, er zijn al bedrijven voor veroordeeld. De schadevergoeding die de rechter ons heeft toegekend, hebben we doorgestort aan Child Focus. Want het is ons heus niet om het geld te doen”, zegt Van Reusel die hoopt dat de zaak kan afgehandeld worden buiten de rechtbank.

Wij probeerden vandaag verschillende keren in contact te komen met Danone voor een reactie, maar tot nu toe vingen we bot.

“Als we dit zo laten, denkt iedereen dat ze scouts zomaar mogen gebruiken in reclamecampagnes, zoals dat in het verleden al veel te vaak is gebeurd”, zegt Van Reusel nog.

Van Volkswagen tot Belgacom

Begin dit jaar nog eiste de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw ook al dat Volkswagen een reclamecampagne stopzette. De advertentie toonde liftende scouts als publiciteit voor het type Caddy Maxi van VW. Dat meldt Scouts en Gidsen Vlaanderen woensdag.

Volkswagen benadrukte dat “het niet de bedoeling was om scouts in een slecht daglicht te plaatsen”. “VW maakt regelmatig gebruik van humoristische reclamecampagnes”, aldus woordvoerder Jean-Marc Ponteville

Twee jaar geleden reageerden de scouts verontwaardigd op een reclameboodschap van Belgacom voor Proximus. In een videoclip was te zien hoe een aantal scouts geen afscheid konden nemen van hun vrienden en dan maar een beroep deden op hun gsm. De organisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen stelde dat de reclame er gekomen was zonder overleg en vond dat op zijn minst “onfatsoenlijk”. Belgacom moest de campagne vroegtijdig afblazen.