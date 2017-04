PS-boegbeeld Moreau stapt op na Publifin-affaire

Stéphane Moreau stapt uit de PS. Dat laat de omstreden politicus dinsdag weten in een mededeling. Eind januari nam het kopstuk van de Franstalige socialisten ook al ontslag als burgemeester van Ans. Hij blijft wel CEO van Publifin-filiaal Nethys.

“Ik heb meer dan drie maanden de evolutie in het Publifin-dossier gevolgd”, zegt Moreau in een persmededeling. “Nu kom ik tot de vaststelling dat mijn politiek lidmaatschap mij een persoonlijk nadeel berokkent. Ik word niet meer beoordeeld in het licht van de economische resultaten van het bedrijf dat ik leid, maar in functie van strikt politieke criteria”, klinkt het.

Volgens Moreau is het wel degelijk mogelijk het lidmaatschap van een politieke partij te combineren met de leiding van een succesvolle onderneming. “Maar in de huidige context vereist de voortzetting van de economische groei van het bedrijf een vorm van neutraliteit van mij. Om die redenen, en hoewel ik een man met overtuigingen blijf, heb ik besloten ontslag te nemen uit de Parti Socialiste.”

Nethys is een dochter van Publifin. De Luikse intercommunale kwam eind vorig jaar in opspraak nadat aan het licht kwam dat lokale mandatarissen riante vergoedingen opstreken om te zetelen in zogenaamde adviesraden, zonder dat daar wezenlijke prestaties tegenover stonden. Vorige week nog zetten de Franstalige socialisten in de nasleep van de Publifin-affaire André Gilles, de vroegere voorzitter van Publifin en Nethys, uit de partij.

Verzekeringsfraude

Eerder op de dag heeft de raadkamer van Luik beslist om de behandeling van het dossier over Moreau uit te stellen tot 13 juni. Zijn advocaten hebben bijkomende onderzoeksdaden gevraagd. Moreau is samen met acht werknemers van verzekeraar Ethias, onder wie ex-CEO Bernard Thiry, betrokken in een zaak van verzekeringsfraude.

De zaak heeft betrekking op een van de bomen uit de tuin van Stéphane Moreau, die in 2010 op het gebouw van een buur was terechtgekomen. De herstellingskosten liepen op tot 53.000 euro, maar de PS’er bleek niet verzekerd te zijn. Pas na het incident tekende hij een polis waardoor de schade plots wel werd gedekt.

Het parket-generaal van Luik heeft de verwijzing wegens fraude naar de correctionele rechtbank gevraagd van negen betrokkenen: Stéphane Moreau, Bernard Thiry en zeven andere kaderleden en bedienden van Ethias. De raadkamer van Luik boog zich dinsdag over de zaak, maar de raadsmannen van Moreau vroegen bijkomende onderzoeksdaden, waardoor de zaak nu is uitgesteld naar 13 juni.

Onderzoeksrechter Frédéric Frenay moet nu beslissen of hij ingaat op de vraag, dan wel weigert of zich onbevoegd verklaart.