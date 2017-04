Jonge papa vermoordt dochtertje van 11 maanden live op Facebook

De politie vond het lichaam van de man naast zijn dochtertje Beta. Men vermoedt dat het om een wanhoopsdaad uit liefdesverdriet gaat. De jonge papa zou gevreesd hebben dat zijn vrouw niet meer van hem hield en hem zou verlaten.

Wuttisan Wongtalay maakte twee filmpjes van de moord, zijn zelfmoord staat niet op beeld. Tegen de middag haalde het eerste filmpje al 112.000 views, het tweede filmpje 258.000.

Father hangs himself and his 11-month-old daughter #Beta #WuttisanWongtalay... https://t.co/qNgSRbXxVp pic.twitter.com/vXy5jexobR