"Macron en zijn vrouw tonen dat wat ons samenhoudt, iets anders is dan het uiterlijk"

Hij is 39, zij 64. Zij was een lerares, hij haar minderjarige leerling. Over de relatie tussen presidentskandidaat Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte Trogneux is al heel wat inkt gevloeid. Het is ook een opvallend koppel, vindt ook relatiedeskundige Rika Ponnet. "Veel jongvolwassenen worden verliefd op hun leraar of lerares. Maar dit is toch op meer gebaseerd."

Toen hij zeventien was, wist de piepjonge Emmanuel Macron het al zeker: ooit zou hij met zijn lerares Frans trouwen. Zij was toen veertig, getrouwd en had twee kinderen. Dertien jaar later trouwden ze ook en vandaag lijkt Brigitte Trogneux op weg om aan zijn zijde één van de meest opmerkelijke 'première dames' in het Elysée te worden. "Die relatie zal in het begin wellicht veel tegenstand gekend hebben", zegt Rika Ponnet. "Niet alleen omdat zij al getrouwd was, maar ook omwille van de de hiërarchie. Die relatie is per definitie een gezagsrelatie, dat is geen evidente start. Het gebeurt vaak dat jongvolwassenen verliefd worden op hun leraar of lerares, omdat het iemand is die gezag uitoefent en dat kan erotiseren."

Rust en levenservaring

Relatiecoach Rika Ponnet runt relatiebureau Duet, www.duetrelatiebemiddeling.be

Dat Macron en zijn vrouw 24 jaar na zijn belofte nog altijd samen zijn, maakt het een verhaal van een heel andere orde. "Het is duidelijk dat hun relatie op meer gebaseerd is dan 'opkijken naar een meerdere', als je kijkt hoe hij zich heeft ontplooid", zegt Ponnet. "Je hebt vrouwen die in een relatie aangetrokken worden tot mannen die sterker zijn, die hen stimuleren, hen meenemen in een verhaal. Als een man valt voor een oudere vrouw, zie je dezelfde dynamiek, maar hij valt ook voor de rust en levenservaring die ze hem kan brengen. Ik hoor van mannen die met een rijpere vrouw samen zijn al eens dat ze dat zelfbewuste, het evenwicht zo waarderen en een jongere partner al eens als vermoeiender ervaren, met meer nood aan aandacht. Het gevoel dat ze zichzelf niet hoeven te bewijzen, niet de trekker hoeven te zijn…kan daarin meespelen. "

"Bij Sarkozy kraait er geen haan naar"

Toch blijft het een uitzonderlijk koppel omdat het leeftijdsverschil zo groot is. "Meestal gaat het om koppels met een leeftijdsverschil van tien of vijftien jaar" zegt Ponnet. Meestal is de man ook ouder dan de vrouw: "Als Sarkozy met een twaalf jaar jongere vrouw komt, kraait er geen naar. Het biologische speelt daarbij een rol: een man kan nog vader worden als hij zestig is, maar toen Macron en zijn vrouw een koppel werden, was zij de vruchtbare leeftijd al voorbij."

De tijd is onherroepelijk

"Los van het biologische moet je wel rekening houden met het gegeven dat je zowel fysiek als mentaal niet in dezelfde fase van je leven zit. Op haar veertigste heeft een vrouw nog al haar kracht en fysieke vermogens. Maar hoe goed je jezelf ook in stand houdt, je verandert fysiek. Je levensritme loopt anders: ook al ben je mentaal nog jong, levenskracht is niet maakbaar, de tijd is onherroepelijk. Als er zo’n groot leeftijdsverschil is, kan het zijn dat de jongere persoon nog in de fleur van zijn leven geconfronteerd wordt met ernstige gezondheidsproblemen, met de kwetsbaarheid van het verouderingsproces. De ene kan de andere jong houden, maar de oudere zorgt ook voor een andere levensstandaard. Dat kunnen confronterende dingen zijn. Zo heeft elke relatie zijn verdiensten en zijn uitdagingen."

Toch vinden we het verhaal van de presidentskandidaat en zijn oudere lerares een mooi liefdesverhaal. "Het toont aan dat wat mensen verbindt, wat hen samenhoudt, iets anders is dan het uiterlijk. De duurzaamheid van de relatie zit in andere dingen dan het fysieke waar zoveel aandacht voor is."