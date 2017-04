Ex-vrouw (35) van veroordeelde moordenaar getuigt over hun helse relatie: “Hij sloeg me op mijn zwangere buik”

Tongeren / Houthalen-Helchteren - De 35-jarige ex-vrouw van beschuldigde Edward Brands is dinsdagnamiddag aan het woord gekomen in het Tongerse hof van assisen, waar de 47-jarige man terechtstaat voor de moord op de 44-jarige Mostapha Atillah uit Houthalen. De vrouw, die uit angst haar adresgegevens afschermde, schetste geen fraai beeld van hun relatie en huwelijk.

De twee kregen samen een zoon, die hij al jaren niet meer te zien krijgt. Volgens de vrouw maakte Edward zelfs tijdens hun huwelijksnacht ruzie en moest ze slagen incasseren. De vrouw wil haar ex-man nooit meer tegenkomen.

Agressief tegen hun zoontje

“We leerden elkaar in 2001 kennen in de kroeg. We zijn vrij snel gaan samenwonen. In het begin was hij attent en lief voor mijn dochtertje uit een eerdere relatie. Na een half jaar begonnen de eerste conflicten. Hij vond dat ik het huishouden niet goed deed. Hij had ook opmerkingen over de wijze waarop ik mijn dochtertje opvoedde. Hij was verbaal en fysiek agressief. Hij sloeg ons zoontje eens toen die in zijn bedje rechtstond. Achteraf excuseerde hij zich altijd en beloofde hij dat hij het nooit meer zou doen”, zei de ex-echtgenote over Brands, die toen al met een alcoholprobleem kampte.

Dominant en verbaal sterk

Ook tijdens de zwangerschap van hun gemeenschappelijke zoon kon Brands zijn handen niet thuis houden. Na een personeelsfeestje sloeg hij zijn zwangere vrouw op de buik. De ex vertelde dat Brands ook ooit een fles wijn in de richting van zijn zoontje gooide. In 2006 kwam het tot een echtscheiding. De zoon weet dat zijn vader in de cel zit, maar niet waarom. De dochter van de ex, die intussen zestien jaar oud is, heeft het mentaal heel moeilijk gehad en was tot voor kort in therapie. Een ex-vriendin omschreef Brands als dominant en verbaal sterk. “Hij vertelde straffe verhalen waarbij ik twijfelde of die wel klopten”, zei de ex-vriendin.

Ook andere exen belaagd

Brandts achtervolgde een andere ex met een mes en sloeg nadien haar autoruit aan diggelen. Hij greep haar een andere keer zelfs bij de keel totdat ze het bewustzijn verloor. Brands kon die verhalen over fysieke agressie alleen bevestigen. Het verbaasde de ex-partners niet dat Brands betrokken raakte bij het ernstige incident waarvoor hij terechtstaat. Openbare aanklager Boyen stelde zich persoonlijk de vraag hoe het ooit goed kan komen met Brands bij het horen van al die verhalen over hervallen in zijn alcoholprobleem en de daarbij horende woede-uitbarstingen.