Ed Sheeran vervult laatste wens van terminaal zieke fan (6): “We kunnen hem niet genoeg bedanken”

Zanger Ed Sheeran heeft bij zijn laatste concert in Manchester de laatste wens van een fan vervuld. De jongen lijdt aan een zeldzame ziekte die hem zijn zicht en gehoor kostte, en de jongen het gebruik van zijn benen ontnam. Maar dat was allemaal van geen tel die avond: “Ed heeft tijd doorgebracht met Ollie en hem de dikste knuffels gegeven.”

Sheeran had het verhaal van de jongen opgevangen en nodigde hem na zijn laatste concert in Manchester uit om backstage te komen. “Zodra Ed de kamer in wandelde en sprak, lichtten Ollie’s oogjes op en een brede glimlach sierde zijn gezicht. Het beeld was onbetaalbaar”, aldus de mama van Ollie.

“Ed heeft tijd doorgebracht met Ollie en heeft hem de dikste knuffels gegeven, hij deelde high fives uit aan Amelia (het zusje van Ollie, die aan dezelfde aandoening lijdt), die helemaal verliefd was en haar ogen niet van hem kon afhouden.”

Ollie kreeg genetisch materiaal mee van zijn ouders die ervoor gezorgd hebben dat hij de ongeneeslijke ziekte van Batten ontwikkelde. De aandoening zorgt ervoor dat de afvoer van afvalstoffen door cellen wordt verstoord. De gevolgen daarvan zijn verwoestend, het kan blindheid veroorzaken, dementie, verlamming en veranderingen in de persoonlijkheid teweegbrengen.

“Ollie, die ooit alle tekst van de liedjes van Ed kende, die met ze mee zong, kan niet langer praten”, aldus de mama van de jongen. “Ollie, die vroeger voor de televisie stond om Ed’s video’s te bekijken kan niet meer staan of kijken. De kracht van Ed’s stem heeft hem door zijn donkerste en hardste momenten gehaald.”

Voor zowel Ollie als zijn zusje Amelia was de ontmoeting een ongelofelijke belevenis, zeker nadat de zanger zich ook achter de campagne schaarde om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte.

“Ed is een van de vriendelijkste mannen die we ooit ontmoet hebben, hij vroeg ons om de ziekte uit te leggen. Hij was diep bedroefd door ons verhaal. Als ouders kunnen we Ed, zijn team en elke persoon die Ollie’s video deelde, niet genoeg danken. Onze stervende jongen wenste dat hij zijn held mocht ontmoeten, die wens werd vervuld.”