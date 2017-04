Lou heeft het mooiste haar van ons land: “Mama moet drie uur per week kammen om alle knopen eruit te krijgen”

Toen de kapper haar donkere bos krullen tien centimeter korter knipte, heeft ze urenlang gehuild. Sindsdien mag de schaar niet meer in het haar van Lou Mungiele (6). Maar goed ook, want gisteren riep het Amerikaanse ‘Vogue’ de Brusselse uit tot het meisje met het mooiste haar van België. “Mama moet wel drie uur per week kammen om alle knopen eruit te krijgen. En dat doet pijn.”