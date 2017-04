Fitbit-horloge ontploft rond pols van vrouw

Ontploffende elektronica lijken de laatste tijd steeds vaker voor te komen. Denk maar aan smartphones, elektronische sigaretten en hoverboards. Ook het fitnesshorloge, zoals de Fitbit, blijkt nu geen ongevaarlijk gadget te zijn. Dat mocht Dina Michelle uit Milwaukee (VS) afgelopen week aan den lijve ondervinden.

De kans dat de batterij in je smartphone of ander apparaat zomaar ontploft is eerder uitzonderlijk. Toch hoor je zo af en toe een horrorverhaal passeren. Zoals dat van Dina Mitchell. Haar fitbithorloge ontplofte zomaar out of the blue rond haar pols.

De vrouw kwam er uiteindelijk enkel met de schrik, en tweedegraads brandwonden vanaf. Al heeft ze wel helse pijnen moeten doorstaan. De dokter moest de stukjes plastiek van het horloge namelijk eigenhandig uit de wonde plukken...

Fitbit heeft ondertussen gereageerd op het incident:

“We hebben contact gehad met mevrouw Mitchell en zijn het voorval aan het onderzoeken. Voorlopig hebben we nog geen andere dergelijke klachten ontvangen. We zien dan ook geen reden om het product uit de handel te halen.”