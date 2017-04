Belgische wandelaar (52) valt tweehonderd meter diep en komt om in Franse Alpen

Een 52-jarige Belg is omgekomen na een val in de Franse Alpen, in het bergmassief van de befaamde Mont Blanc. Zijn lichaam werd vandaag teruggevonden door de Franse hulpdiensten van Chamonix. Volgens de lokale gendarmes zou hij ruim 200 meter naar beneden zijn gevallen, dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de redactie van nieuwsblad.be.