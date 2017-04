Zelfs als gepensioneerde gaat Boonen mee naar de Giro

Tom Boonen, sinds kort renner-op-rust, liet gisteren op Studio Brussel weten dat hij heeft afgesproken met Iljo Keisse om tijdens zijn bezoek aan de Ronde van Italië (5-28 mei) samen een kamer te delen. “Hij is welkom”, zegt Keisse. “Normaal zou Tom enkele dagen komen en hij heeft gezegd dat hij dan bij mij wil slapen. Dat zou speciaal zijn, want normaal slapen renners altijd met een renner. Waarschijnlijk krijgt hij wel zijn eigen kamer. Ook zonder Tom zal het wel lukken in Italië.”