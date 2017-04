Dit getrouwde koppel gaat scheiden zodat hun vriendin niet jaloers wordt, en hun kinderen vinden het fantastisch

Twaalf jaar geleden trouwden Cristina en Benno Kaiser. Sindsdien kreeg het gelukkig getrouwde koppel er drie kinderen bij, maar ook een partner, Sierra. En om die laatste te tonen dat hun liefde voor haar even echt is, wil het koppel nu scheiden zodat een van hen kan hertrouwen met haar.

Drie kinderen en drie ouders, dat is sinds enkele jaren de realiteit in het gezin van Benno, Cristina en Sierra. Ze vormen, zoals ze het zelf noemen, een ‘drielatie’ en dat willen ze nooit meer veranderen. Daarom willen Benno en Cristina nu scheiden, zodat een van hen kan hertrouwen met Sierra. Zo wordt zij wettelijk gezien ook ouder van hun kinderen.

“Cristina en ik besloten dat dit iets was wat we moesten doen om Sierra te laten zien hoe graag we haar zien en hoezeer we willen dat ze deel uitmaakt van ons gezin”, vertelt Benno, die de vraag kreeg van zijn vrouw om een tweede vrouw in hun relatie op te nemen.

Benno, Cristina en Sierra Foto: ISOPIX

“Oorspronkelijk was het mijn idee om ons huwelijk open te stellen”, vertelt Cristina, die biseksueel is en na een tijd begon te voelen dat er iets ontbrak in haar leven. “Ik vertelde het tegen Benno dat ik vrouwen wou introduceren in onze relatie om te zien naar waar het zou leiden. Behalve dat ging alles goed. Drie kinderen, een goede relatie, en Sierra aan onze levens toevoegen heeft het nog honderd keer beter gemaakt. Ik voel me compleet nu.”

Foto: ISOPIX

Sierra zelf was oorspronkelijk een beetje terughoudend om betrokken te raken in een polyamoureuze relatie met een getrouwd koppel. “Ik was bezorgd dat ik vervangbaar zou zijn en dat dit gewoon een fase was waar ze door gingen. Maar toen ik tijd met hen doorbracht besefte ik wat ze wilde en voelde dat de situatie kon werken, dus besloot ik het erop te wagen.”

Ondertussen is de situatie zo gewoon geworden voor de kinderen, dat ze zowel Sierra als Cristina mama noemen. Ze zijn dan ook dolblij dat hun ouders gaan scheiden zodat ook Sierra hun wettelijke ouder wordt.

“We hebben op voorhand met de kinderen gepraat en gezegd dat we iemand in ons gezin wilden opnemen. Onze kinderen hebben het altijd begrepen en gesteund”, aldus Benno. En Sierra voelt zich helemaal thuis in haar rol als mama: “Ik voel me absoluut hun moeder. Ze zien me graag, ze noemen me ‘mama Sierra’ en ik zie hen net zo graag.

“Ik ben niet jaloers dat de kinderen niet biologisch verwant zijn met me. Gewoon omdat ik niet van hen bevallen ben hoeft niet te betekenen dat ik ze niet graag kan zien en zij mij. Het hindert mijn liefde voor hen absoluut niet.”

Foto: ISOPIX

Ook Benno kan niet wachten om Sierra als gelijke in hun relatie op te nemen: “Mijn gevoelens voor beide zijn gelijk. Ik hou van hen allebei zonder enige twijfel. Ze maken allebei deel uit van mijn leven en ik zou me niet meer kunnen inbeelden zonder een van hen te moeten leven.”

In bed wordt de aandacht ook gelijk verdeeld, aldus Benno: “We delen een bed, we delen alles, dus sinds we Sierra hebben ontmoet is er geen nacht voorbijgegaan waarin we niet een of andere seksuele handeling gesteld hebben.”

Foto: ISOPIX

“Het is druk. Er zijn veel handen overal. Het mooie van wat we doen is dat we een heel actief seksleven kunnen hebben en het is volledig veilig en met mensen die we liefhebben. Ik zal me nooit zorgen moeten maken om een saai seksleven te krijgen binnen twintig jaar zoals andere monogame koppels. Er is veel intimiteit tussen ons drie.”