Sterkhouder Anderlecht haalt uit naar eigen fans: “Hen groeten kan ik niet meer”

Kara Mbodj (27) beleeft een ijzersterke periode die Anderlecht op een zucht van de titel heeft gebracht en hemzelf op een zucht van zijn droom: een transfer naar de Premier League. Wat niemand wist: de Senegalese centrale verdediger wordt gedreven door een frustratie die hij er pas na de titelrace wilde uitgooien, maar ze borrelde te hevig. “De supporters gaan groeten? Ik kan het niet meer na alles wat er is gebeurd”, gooide hij er gisteren uit.

Kara Mbodj heeft lang gezwegen in de media. We reden dus met bijzondere belangstelling naar het oefencomplex van Anderlecht. Zeker omdat Kara aan een ijzersterke periode bezig is, tegen Manchester United twee keer Zlatan Ibrahimovic aan de ketting legde, met Anderlecht op een zucht van de titel staat en tegen Club Brugge een bal tegen 93 kilometer per uur tegen de netten kopte. “Vraag hem zeker naar de interesse van Leicester”, sms’te een collega nog. Een speler met transferhonger is altijd een goede gesprekspartner naar het einde van het seizoen. Maar halfweg het interview had Kara het steeds moeilijker om het niet te hebben over wat écht in hem borrelde. “Ik heb dit seizoen twee doelen: kampioen worden met Anderlecht en het tweede, dat vertel ik binnenkort. Hoe lang is het geleden dat ik de supporters ben gaan groeten? Lang hé? Wel, op het einde van het seizoen zal ik vertellen waarom.”

Maar plots stroomde het eruit, onhoudbaar zoals die kopbal tegen Club. “Eén ding wil ik duidelijk benadrukken. Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren. Want er zijn heel wat supporters die wel altijd achter mij en de ploeg zijn blijven staan”, sprak Kara.

Eén training per week

“Na alles wat er is gebeurd, kan ik momenteel de supporters niet gaan groeten na de match. Er zijn spelers die worden uitgefloten en nadien naar de supporters gaan alsof er niets is gebeurd, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben geen huichelaar en zeg de zaken zoals ze zijn. Wellicht noemt men mij daarom soms een moeilijk karakter. Dat is niet zo, maar ik heb wel persoonlijkheid, trots en waarden waarmee ik ben opgegroeid. Dat je iedereen respecteert, bijvoorbeeld. Er zijn dagen geweest dat ik ’s ochtends opstond en geen zin had om buiten te komen. Het doet pijn om als een aap (sic) behandeld te worden en berichten te krijgen dat ik met mijn hele familie moet opkrassen. Ik heb ze bewaard op mijn gsm. Sommige kwamen van Anderlecht-supporters. Bij Genk ben ik één keer uitgefloten, dat zijn zaken die gebeuren, maar niet meerdere keren zoals hier. Ook mijn goede vriend Badji heeft het meegemaakt.”