West-Vlaamse CD&V laat zijn tanden zien aan “linkse” voorzitter Beke

“Wat is belangrijker? Een paar extra procenten in Gent en Antwerpen, of de vele procenten in West-Vlaanderen?” De linksere CD&V-koers in de steden zorgt voor onrust bij de West-Vlaamse CD&V’ers. De forse uitspraken van Hendrik Bogaert waren het eerste, maar lang niet het laatste signaal richting voorzitter Wouter Beke. “Hij moet luisteren naar de provincie die 25 procent haalt.”