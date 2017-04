Een dagje naar zee? Check dan eerst het weer aan de kust via deze webcams

Een dagje naar zee? Dan stap je pas in de auto richting kust als het bij je thuis in het binnenland óók al mooi weer is. Dat blijkt uit een onderzoek van Westtoer, dat onderzocht welke invloed het weer heeft op de bezoekerscijfers. “We hebben gezien dat de drukte aan zee helemaal overeenstemt met welk weer het in het binnenland is”, zegt Liesbet Billiet van Westtoer. En dat is een foute redenering.

“Aan zee is er veel meer kans op zon dan in het binnenland, dat staat wetenschappelijk vast. In het afgelopen paasweekend is er hier elf uur meer zon geweest”, zegt Billiet. “Je mag je dus niet laten leiden door het weer in je straat.”

Westtoer heeft daarom tien webcams geplaatst langsheen de kust, om live te tonen welk weer het is aan zee (foto). “Misschien zetten die mensen sneller aan om tot hier te ­komen.”