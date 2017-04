Film van De Romeo’s flopt

Met 17.000 bioscoopgangers in vier weken scoort H.I.T., de eerste langspeelfilm van De Romeo’s, ver onder de verwachtingen. “We hadden ­gehoopt op 75.000 bezoekers”, zegt Kris Spaepen van productiehuis ­Zodiak Belgium.

De tegenvallende cijfers komen hard aan bij zangers/acteurs ­Gunther Levi (41), Davy Gilles (41) en Chris Van Tongelen (48), die jaarlijks 250.000 Vlamingen bereiken met hun optredens. Hun entourage wijt de flop aan het goede weer in de paasvakantie en de stevige concurrentie van blockbusters als De Smurfen, Beauty and the Beast en La La Land.

“Je hoopt natuurlijk dat je zo veel mogelijk mensen kan enthousiasmeren. En daar zijn we ook in geslaagd”, zegt Gunther Levi. “Van een aantal fans weten we dat ze een, twee en meerdere keren zijn gaan kijken naar H.I.T., telkens met een ander gezelschap.”

Chris Van Tongelen vult aan: “Mijn vermoeden is dat H.I.T. dezelfde weg opgaat als Witse(anderhalf miljoen kijkers op tv, maar slechts 33.000 in de bioscoop, nvdr.) en een rits andere Vlaamse films. Een ­beperkt publiek heeft ze gezien in de bioscoop, maar op dvd en via de digiboxen worden ze massaal ­besteld, en in een latere fase bereiken ze een miljoenenpubliek op ­televisie.”

De Romeo’s overwegen zelfs een tweede film. “Waarom niet? Als er een goed scenario op tafel ligt waar we ons in kunnen vinden: graag.”