Islamleraar Koçak haalt Turkse voorpagina: "Ze noemden mij een landverrader"

Na zijn optreden vorige week in De Afspraak stond islamleraar Bahattin Koçak plots op de voorpagina van de Turkse krant Sabah, goed voor een oplage van 350.000 exemplaren. Koçak is voorzitter van de Limburgse tak van Beltud, een vereniging gelinkt aan de beweging van Fetullah Gülen. Voor de Turkse overheid is dat een terreurbeweging.

Koçak zei aan de zijde van Gerolf Annemans (Vlaams Belang) dat "het regime van Erdogan het Turk-zijn van tweede- en derdegeneratie-Turken heeft opgekrikt". Hij zei dat ook Turkse Belgen hun blik te zeer op Turkije richten, "terwijl ze hier alle kansen krijgen".

De titel van het voorpagina-artikel in Sabah luidde: "Gülenist adviseert België om Turken te assimileren". "Meteen kreeg ik berichten van kennissen in Turkije", zegt Koçak. "Ze noemden mij een landverrader. Ik kreeg zelfs bedreigingen."

Koçak en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge willen stappen ondernemen. Hij zegt ook teleurgesteld te zijn in de Belgische reactie op de bedreigingen aan zijn adres.