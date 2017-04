President Donald Trump krijgt op paar uur tijd meerdere opdoffers te verwerken

Amerikaans president Donald Trump heeft een paar tegenslagen moeten verwerken. Dinsdag kreeg hij te horen dat er voorlopig geen geld is voor de controversiële muur die hij wil bouwen tussen Amerika en Mexico. En ook een ander decreet had niet het verhoopte resultaat.

Hij pakte er meermaals mee uit tijdens de verkiezingscampagne en ook toen hij uiteindelijk verkozen werd tot president was Donald Trump duidelijk: er zal een muur komen tussen Mexico en Amerika. Mexico zou die muur betalen, zo verzekerde Trump, al bleek al snel dat zoiets niet eenvoudig zou zijn. Dan maar al met eigen geld die muur beginnen bouwen, maar ook dat lijkt niet te lukken.

Grens tussen Mexico en de VS Foto: AP

Het Congres moet de goedkeuring geven voor die budgetten, en dat is niet gebeurd. Het Amerikaanse Congres moet tegen vrijdag een nieuwe begrotingswet aannemen om een zogenaamde “government shutdown” te vermijden. Bij zo’n shutdown wordt een deel van de overheidsdiensten stilgelegd, iets wat de Republikeinen willen vermijden. Trump had gehoopt dat in de begrotingswet geld voorzien zou worden voor de bouw van de muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens, een van zijn belangrijkste campagnebeloftes. Maar de Democraten dreigen ermee het hele begrotingsakkoord te kelderen als er geld voor de muur in wordt voorzien.

Het lijkt nu dus onwaarschijnlijk dat het Congres met het nodige geld over de brug zal komen. Al blijft Trump ervan overtuigd dat de muur er wel degelijk komt:

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2017

“Krankzinnig besluit”

En dat was niet de enige opdoffer voor Trump. De president wil steden die weigeren mee te werken aan het uitzetten of overdragen van illegale immigranten, zogenaamde sanctuary cities, boetes geven. Een federale rechter in San Francisco heeft dat decreet van Trump nu geblokkeerd nadat steden San Francisco en Santa Clara naar de rechter waren gestapt Volgens de rechter zullen de klagers waarschijnlijk gelijk krijgen rond hun klacht dat Trump met het decreet zijn bevoegdheid overschrijdt.

Trump zelf reageert boos. Volgens hem is het besluit van de rechter belachelijk. “Het rechtsdistrict is gek geworden. Er zal een moment komen dat we dit winnen bij het Hooggerechtshof”, laat Trump via zijn woordvoerder weten. Het Witte Huis noemde de beslissing van de rechter dinsdagavond “krankzinnig”. Wellicht zal het ministerie van Justitie tegen de beslissing in beroep gaan.

Rellen

Iets waar hij minder van zal wakker liggen, maar wat ook weer niet in de kaart speelde van Trump, zijn rellen in Zuid-Korea. Daar is de VS gestart met de bouw van een raketafweersysteem. Maar het aanleveren van de eerste onderdelen voor dat systeem, werd bij de plaatselijke bevolking onthaald met protesten, die uiteindelijk zijn uitgemond in rellen.

Voormalige veiligheidsadviseur verder in nauwe schoentjes

Flynn

Daarnaast kwam ook Trumps voormalige veiligheidsadviseur verder onder vuur te liggen. Michael Flynn is half februari afgetreden nadat hij ongeoorloofde contacten had met Rusland, en daar nadien over loog. Nu blijkt dat de man ook meerdere betalingen heeft gekregen vanuit Rusland, maar dat hij daarover geen informatie heeft verstrekt, iets wat wettelijk verplicht is.

Flynn had zich eerder al bereid getoond om verklaringen af te leggen over mogelijke banden van Trumps omgeving met de Russische regering. Hij heeft echter immuniteit gevraagd voor zijn verschijning voor de commissie inlichtingendiensten van het Congres. Hierdoor heeft hij een gegarandeerde bescherming tegen strafvervolging.

Uitgefloten

En ook de eerste officiële missie van dochter Ivanka Trump liep niet meteen van een leien dakje. Ivanka werd door een publiek van vrouwen uitgejouwd in Berlijn.