Dit nieuwe drankje helpt je van je kater af

'The Hangover Drink', ontwikkeld door vrienden die wonen en werken in Silicon Valley in Californië, zou je hoofdpijn en misselijkheid tot een minimum kunnen herleiden als je te diep in het glas hebt gekeken. Toxicoloog Jan Tytgat bevestigt dat dit drankje het gewenste effect zou kunnen hebben.

Het hoofbestanddeel van het drankje is Dihydromyricetin (DHM), een stof die wordt teruggevonden in bepaalde klimplanten. De stof heeft antitoxische eigenschappen en is zeer goed in het afbreken van alcohol. Wanneer dat gebeurt, verminderen ook de effecten die alcohol op je lichaam heeft, zoals hoofdpijn en misselijkheid.

Naast die DHM zitten er ook heel wat electrolyten, vitamine C en B en andere natuurlijke extracten. En dat mengsel zou erin slagen om te doen waar de mens al honderden jaren naar zoekt, een kater succesvol bestrijden. Of je met het drankje ook eender wat mag drinken zonder de gevolgen ervan te dragen, is niet geweten.

Toch is het nog even wachten op de katerremedie. 'The Hangover Drink' is nog niet op de markt, maar je kan je nu al inschrijven op een wachtlijst. Vanaf juni zal je ook het effectief kunnen kopen. Volgens de bedenkers loopt het alvast storm voor het drankje.